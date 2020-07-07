7 июля (Dow Jones). Фьючерсы на золото во вторник завершили торги на максимуме с сентября 2011 года. Котировки снова превысили уровень 1800 долларов за унцию на фоне увеличения числа случаев новых заражений коронавирусом, а также на опасениях относительно перспектив мировой экономики.

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов во вторник выросли на 0,9%, или на 16,40 доллара, до 1809,90 доллара за унцию. Наиболее активно торгующиеся контракты достигли максимумов с 16 сентября 2011 года, согласно данным FactSet.

Между тем сентябрьские фьючерсы на серебро подорожали на 12 центов, или 0,6%, до 18,699 доллара за унцию после роста на 1,4% в понедельник.

Цены на золото продемонстрировали “классический случай: сначала инвесторы фиксировали прибыль, затем частично закрывали краткосрочные позиции, а после некоторые участники рынка покупали контракты при снижении, в результате чего котировки выросли”, отмечает Джефф Райт из GoldMining Inc.

Золото и серебро дорожали на фоне роста интереса к активам-убежищам из-за пандемии коронавируса. Вирус остановил развитие мировой экономики и заставил центральные банки и правительства многих стран принять беспрецедентные стимулирующие меры. В таких условиях процентные ставки останутся низкими, а спрос на драгоценные металлы должен быть высоким, считают оптимистично настроенные эксперты по рынку драгоценных металлов.

"Без сомнения, трейдеры много денег вкладывают в золотые (ETF), поскольку спрос на золото усилился на фоне связанных с коронавирусом опасений", — написал в своем отчете Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

В июне приток средств в золотые ETF продолжился 7-й месяц к ряду. В прошлом месяце прибавилось еще 104 тонны драгоценного металла, что соответствует 5,6 млрд долларов или 2,7% активов. Об этом во вторник сообщил Всемирный совет по золоту (WGC). В первом полугодии приток средств в золотые ETF составил 39,5 млрд долларов, превысив показатель 2016 года.

"Инвестиционный спрос на паи ETF побил многие рекорды в этом году, поскольку инвесторы отдавали предпочтение активам убежищам из-за COVID-19. Для сравнения, приток средств в эти фонды в первом полугодии 2020 года значительно превысил покупки золота центральными банками в 2018 году, когда они побили собственные многолетние рекорды", — отметил Хуан Карлос Артигас, глава исследовательского направления WGC.

"Снижение процентных ставок по всему миру и ослабление доллара подпитывают ралли цен на золото", — подчеркнул Аслам.

Во вторник индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, вырос на 0,1%, до 96,83 после падения ранее к внутридневному минимуму 96,60. Колебания доллара могут повлиять на котировки золота, поскольку цены на этот металл устанавливаются в американской валюте.

Доходность 10-летних казначейских облигаций держалась в близком к 0,70% диапазоне. Столь низкий уровень усиливает интерес к золоту, владение которым не приносит купонного дохода.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX выросли в цене на 0,8%, до 2,797 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину прибавили в цене 3%, до 863,20 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий снизились в цене на 0,04%, до 1951,60 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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