МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Совфед на заседании в среду заслушает доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ожидается, что в рамках "правительственного часа" министр расскажет о мерах поддержки отраслей промышленности страны в изменившихся экономических условиях. Ранее сенаторы в ходе "региональной недели" провели встречи с представителями промышленных предприятий, бизнеса, отраслевых союзов.

Парламентарии также обсудят вопросы ратификации договора с Монголией о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве и соглашения о передаче Сербии Петербургского листа Мирославова Евангелия и РФ — картин Николая Рериха.

В повестке дня — закон о принятии в гражданство РФ в упрощенном порядке нетрудоспособных иностранных граждан и лиц без гражданства. Документом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания любому иностранному гражданину, проживающему в России и имеющему дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ, а не только тем из них, кто является нетрудоспособным, как это предусмотрено в настоящее время.

Предусмотрено снятие ограничения для лиц, признанных в установленном порядке носителями русского языка, по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ только в тот территориальный орган МВД России, решением комиссии которого данный иностранный гражданин признан носителем русского языка.

Одна из новелл закона – проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ, к которым данная процедура ранее не применялась. Указанные положения направлены на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, на заседании СФ будут обсуждаться государственная поддержка предпринимательской деятельности в Арктике и внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ об установлении пониженных тарифов страховых взносов участникам свободных экономических зон. Кроме того, планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации.

Сенаторы рассмотрят закон "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание госуслуг в социальной сфере". Документ разработан в целях повышения качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы и направлен на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление соцуслуг населению.

Парламентариям предстоит обсудить поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ уточняет перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Кроме того, сенаторы обсудят изменения в Федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части усиления защиты прав участников строительства. А также уточнят порядок предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их семей в Федеральном законе "О статусе военнослужащих".

Законодатели рассмотрят поправки в закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.