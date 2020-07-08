7 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США снизились во вторник после недавнего ралли на мрачных экономических прогнозах, предполагающих неравномерное восстановление активности.

S&P 500 просел на упал на 34,40 пункта, или на 1,1%, до 3145,32, завершив пятидневный период роста. Dow Jones Industrial Average снизился на 396,85 пункта, или 1,5%, до 25890,18. Nasdaq Composite потерял 89,76 пункта, или 0,9%.

"Рынок занял выжидательные позиции", –заметил аналитик Oanda Крейг Эрлам, добавив, что трейдеры анализируют воодушевляющие экономические данные из США и других стран, но все еще обеспокоены насчет пандемии. "Каждый день динамику, кажется, можно объяснить оптимизмом или волнением", – пояснил он.

Представленные в пятницу данные свидетельствовали о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда США, однако безработица в стране по-прежнему остается высокой и составляет 11%. Число случаев новых заражений коронавирусом в США также повышается, и некоторые штаты вынуждены поставить на паузу планы по открытию экономики.

Инвесторы также ждут сезона отчетности, который начнется в этом месяце. Ожидается, что результаты компаний будут низкими, но инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на прогнозах на текущий и следующий год. Как добавил Эрлам, инвесторы ожидают низких показателей, и это может сыграть на руку рынку.

"Если планка будет оставаться достаточно низкой, инвесторы всегда смогут найти повод для оптимизма", – сказал он.

Акции авиакомпаний продемонстрировали значительное падение на сообщениях United Airlines о том, что резервирование перелетов на ближайший месяц начало ослабевать после введения новых карантинных мер. Компания также предупредила сотрудников о том, что некоторым из них, вероятно, придется взять вынужденный неоплачиваемый отпуск уже на этой неделе.

Акции United Airlines упали на 7,6%. Акции Delta Air Lines просели на 5%, а JetBlue – на 4,6%.

Акции Carnival упали на 4,5%. Компания ввиду пандемии и сопутствующих задержек на верфях отменила ряд круизов, запланированных на 4-й квартал этого года и начало следующего года.

Инвесторы сомневаются насчет перспектив экономики, и облигации и доллар США выросли. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась со вчерашних 0,683% до 0,648%, снижаясь второй день подряд. Индекс доллара WSJ повысился на 0,2%.

Фьючерсы на золото выросли выше 1800 долларов за унцию второй раз за последние две недели, достигнув 1804,20 доллара. Это менее чем на 5% ниже рекордного максимума 1888,70 доллара за унцию, достигнутого в 2011 году.

Инвесторы внимательно следят за уровнями заболеваемости Covid-19. Число новых случаев заражения в США выросло примерно на 45 000 в понедельник, тогда как количество смертей превысило 130 000.

"Сейчас свежие новости из США, Германии, части Великобритании и Австралии, которая ввела карантин в Мельбурне, напоминают инвестором о том, что восстановление не будет идти гладко", – говорит Петер Диксон, экономист Commerzbank.

На других рынках тоже в основном произошел спад. Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, тогда как ранее достиг максимума почти за месяц. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, а японский Nikkei 225 – 0,4%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что уровни безработицы в развитых экономиках мира в этом году достигнут максимумов с Великой депрессии.

Еврокомиссия выпустила доклад, в котором ухудшила прогнозы по экономике блока. В этом докладе сказано, что сокращение совокупного ВВП стран еврозоны в этом году составит 8,7%, тогда как ранее ожидалось сокращение на 7,4%. Кроме того, Еврокомиссия сделала более низкий, чем ожидалось, прогноз по росту за следующий год, что предполагает более длительный спад.

"Это нанесло удар по прогнозам относительно V-образного восстановления, – указал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets. – Это значит, что дно будет более продолжительным, а на восстановление экономической активности уйдет значительное время. Возвращение к нормальным уровням активности будет идти очень прерывисто".

Согласно вышедшим данным, в мае, после смягчения карантина, промышленное производство в Германии восстановилось, но восстановление оказалось менее значительном, чем предполагал консенсус-прогноз. Активность была минимум на 20% ниже февральского уровня. Немецкий фондовый индекс DAX упал на 0,9%, оказавшись в Европе в числе аутсайдеров.

Как отметил Карстен Бржески, главный экономист ING по еврозоне, это "наглядно показывает, как сложно будет вернуться к нормальной работе". "После снятия карантина компании, должно быть, находятся в большей нерешительности, чем потребители", – добавил он.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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