8 июля (Dow Jones). Доллар США продемонстрировал некоторое укрепление, так как опасения в отношении новых вспышек Covid-19 в некоторых районах США и в развивающихся экономиках затормозили общий рост на рынках, наблюдаемый за последние дни.

Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, во вторник ненадолго вырос, но затем завершил торги без изменений, на уровне 91,23. После резкого скачка в середине марта на фоне падения фондовых рынков индекс колеблется в диапазоне 90-95.

Аналитики ожидают, что доллар будет оставаться на исторически высоких уровнях или даже будет расти, так как недавние вспышки вируса умерили надежды на восстановление в форме буквы V после открытия экономики.

"Снижение доллара теперь будет затруднено", — говорит Джеймс Эти, инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments.

Доллар вместе с японской иеной и швейцарским франком считается активом-убежищем, который покупают при падении фондовых рынков, а также при ухудшении перспектив экономики.

Волатильность доллара может влиять на все финансовые рынки. Обеспокоенные инвесторы, которые скупали долларовые активы в марте, спровоцировали рекордный отток капитала из развивающихся рынков. Более сильный доллар повышает стоимость долга, деноминированного в американской валюте.

Во вторник доллар ненадолго вырос против мексиканского песо и южноафриканского ранда, но затем утратил часть завоеванных позиций к концу торгового дня.

Для доллара Китай остается фактором неопределенности. Китайский юань, курс которого частично регулируется властями, укреплялся против доллара за последние дни на фоне признаков того, что китайская экономика открывается быстрее прогнозов. Фондовый рынок Китая также растет. Во вторник пара доллар/юань торговалась по 7,0139, почти без изменений против уровня понедельника.

Ричард Макгуайр, старший аналитик Rabobank, говорит, что в этом году динамика доллара доказала его статус актива-убежища. Это можно будет проверить, если возрастет напряженность между США и Китаем.

"В том случае, если геополитическая напряженность возрастет настолько, что Китай пожертвует своими интересами, чтобы навредить США, то это вызовет общий спрос на активы-убежища", — говорит он.

Макгуайр отмечает, что корреляция между долларом и фондовым рынком достигла самого высокого уровня с сентября 2016 года. Это указывает на то, что трейдеры рассматривают его как более безопасный актив, когда рынки падают. За последние месяцы в среднем каждый 1% падения индекса S&P 500 сопровождался ростом торгово-взвешенного курса доллара на 0,37%, говорит он.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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