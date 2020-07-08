8 июля (Dow Jones). Вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида во вторник заявил, что дальнейшие перспективы экономики зависят от ситуации с пандемией коронавируса. Центральный банк в случае необходимости может и будет делать больше для достижения целевых уровней занятости и инфляции, добавил он.

"После сильного спада в марте и апреле экономика начала восстанавливаться в мае и июне, и это весьма желанное развитие событий", — сказал Кларида в интервью CNN International.

Число новых случаев заражения коронавирусом в США растет, и не известно, чем это обернется для нации в целом, признал он. "Как мы уже неоднократно говорили, путь экономики будет зависеть от ситуации с коронавирусом, которую мы пристально отслеживаем", — добавил вице-председатель ФРС.

Повторный спад экономической активности вследствие текущих темпов пандемии вовсе не обязателен, считает он. Второй виток рецессии "не является нашим базовым сценарием", отметил Кларида.

Центральный банк США сделал многое для поддержания экономики и вновь предпримет все возможные меры в случае необходимости. "Мы значительно смягчили условия, но мы можем сделать больше, и мы это сделаем, если придется", — заявил он.

ФРС опустила ключевую процентную ставку почти до нулевого уровня, увеличила покупки облигаций и предприняла меры стимулирования кредитования и поддержки финансовой системы. По словам Клариды, если потребуется, центральный банк может приложить усилия в области опережающей индикации относительно перспектив процентных ставок и увеличить покупки облигаций.

Баланс ФРС в настоящий момент равен 7 трлн долларов, "и лимита для покупок казначейских облигаций нет", сказал представитель центрального банка.

На вопрос об оживлении фондового рынка, наблюдающемся несмотря на непростые перспективы экономики, Кларида отметил, что центральный банк сосредоточен на выполнении мандатов.

"Достижение полной занятости и обеспечение ценовой стабильности, а не какой-то один рынок, находятся в фокусе внимания центрального банка", — сказал он.

Ранее во вторник президент ФРС-Ричмонд Томас Баркин отметил, что созданы все условия для сильного восстановления активности.

"Беспрецедентные объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования" могут обеспечить восстановление, и "как только потребители будут готовы возобновить покупки, их потенциал к трате средств будет высоким", заявил он.

Баркин не имеет права голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. По его словам, "многие сообщают о позитивном импульсе, и данные также позитивны", но следует фокусироваться на уровнях экономических показателей, а не на темпах их изменений.

Глава ФРС-Кливленд Лоретта Местер, обладающая правом голоса на заседаниях центрального банка, во вторник также сказала, что ситуация с коронавирусом начинает создавать проблемы для экономики. "За последнюю неделю темпы активности несколько замедлились, вероятно, из-а роста числа заражений в регионах страны", — отметила она.

"Полагаю, что для возвращения к февральским уровням нам придется пройти долгий путь", — заключила Местер.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ