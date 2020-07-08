(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Специальный арестант — Бывшего спецкора "Ъ" Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене — Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

— Пикеты прошли в закрываемом режиме — Полиция задерживала всех, кто пришел на Лубянку поддержать Ивана Сафронова — Несколько десятков журналистов во вторник были задержаны полицией, после того как решили выразить солидарность со своим бывшей коллегой Иваном Сафроновым.

— Заявление в поддержку Ивана Сафронова — 7 июля ФСБ задержала советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Ъ" Ивана Сафронова по уголовному делу о государственной измене — Спецслужба подозревает его в передаче разведкам стран НАТО сведений, содержащих государственную тайну.

— Новая ответственность за старое — Правительство обяжет банкротов взять на себя созданный экологический ущерб — Как стало известно "Ъ", в Белом доме готовится законопроект, призванный обязать предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба от своей деятельности и после ликвидации или банкротства.

— Малому бизнесу позволят вернуться — Правительство обновляет условия возврата к упрощенному налоговому режиму — Для снижения нагрузки на малый бизнес Белый дом предлагает дать предпринимателям возможность возвращаться на упрощенную систему налогообложения после того, как они покинули ее из-за роста объема выручки и численности персонала.

— Какая дорога ведет к Киму — США ищут новый ключ к корейскому урегулированию — Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган совершает большое тихоокеанское турне, в программу которого включены визиты в Сеул и Токио.

— Коронавирус объехал Америку на кривой — Власти американских штатов снова вводят карантин из-за COVID-19 — На фоне захлестнувшей США волны эпидемии руководству штатов и округов приходится возвращаться к уже проверенным методам и вновь вводить ограничительные меры.

— "Эпидемия показала, что мы глупы и наивны" — Глава СПЧ Валерий Фадеев о действиях российских властей в период пандемии COVID-19 — МВД, Минздрав и Минэкономики не справились с анализом ситуации во время эпидемии коронавируса (COVID-19), уверен глава СПЧ Валерий Фадеев.

— Пандемию заложили в тарифы — Стоимость мобильной связи продолжит расти — Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8%, до 291 руб., следует из оценок Content Review.

— От угля оставят чистое место — Брошенные опасные объекты соберут в ликвидационный фонд — Правительство вернулось к идее создания единого ликвидационного фонда для решения проблемы брошенных активов обанкротившихся недропользователей.

— Гражданам подставляют кредиты — Банки снижают процент ради новых заемщиков — Вслед за ипотекой банки начали активно снижать ставки по другим типам потребительских кредитов. Они уменьшают стоимость кредитов наличными, организуют более выгодное рефинансирование для клиентов.

— Российский аммиак выветрился — Развитию производства мешают цены на газ — Рекордно низкие цены на газ в мире, ограничительные пошлины на крупнейших рынках сбыта и регулируемая стоимость сырья внутри страны лишили российских производителей аммиака преимущества на глобальных рынках и сделали нерентабельным строительство большинства новых заводов в азотном секторе, включая минеральные удобрения.

— Биометрия заходит с ВТБ — В других банках не торопятся с внедрением технологии — Расширение сбора и использования информации Единой биометрической системы (ЕБС) откладывается на неопределенный срок, но отдельные попытки расширить применение и популярность ЕБС есть.

— У госдолга поплыл процент — Инвесторы не готовы дешево одалживать Минфину — На фоне ухудшения конъюнктуры долгового рынка Минфин скорректировал подход к размещению гособлигаций. Увеличение объема заимствований и усиление санкционной риторики в США привели к росту доходностей на долговом рынке.

— Масло положили в портфель — Группа "Русские фонды" инвестировала в новый проект — Инвестиционная группа "Русские фонды" первого главы совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров заинтересовалась агропромом.

— На смену вечеринкам идет шопинг — Simachev Bar могут перестроить в комплекс дорогих магазинов — Редевелопментом здания в центре Москвы, где находился культовый Simachev Bar, займется Realty4Sale, которую на рынке связывают с братом губернатора Тульской области Алексеем Дюминым.

— Россияне стали пить настойчиво — В аптеках увеличились продажи "Боярышника" — Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бывший журналист "Ведомостей" арестован по подозрению в госизмене — Разобраться в деталях этого дела будет крайне трудно из-за его секретности, предупреждают эксперты — Советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывший сотрудник газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июля в Москве около своего дома.

— Осенним региональным выборам грозит низкая явка лояльных избирателей — Многие из них считают свой долг перед властью выполненным после голосования за Конституцию — Фонд "Петербургская политика" впервые подготовил индекс электоральной управляемости регионов. Первые места в нем заняли Чечня, Дагестан, Тува и Крым, а Москва оказалась ближе к концу списка.

— Дорогая нефть становится проблемой — Рост мировых цен на топливо может обернуться проблемами и для России — Саудовская Аравия объявила о новом повышении цен на свою нефть. Для покупателей в Азии вся линейка саудовских марок подорожает на $1 за баррель, для США – на 20–40 центов (в зависимости от сорта).

— Кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам — Стратегией выживания стала этническая взаимопомощь — От пандемии коронавируса в России пострадали практически все жители, однако в самом плохом положении оказались трудовые мигранты.

— "Россия – один из самых продвинутых платежных рынков в Европе" — Президент Mastercard Europe Марк Барнетт рассказывает о конкуренции и кооперации платежных систем и о том, что станет с пластиковым картами — Марк Барнетт возглавил европейский бизнес Mastercard 1 июня, когда на континенте только начали снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-2019.

— Продажи новых машин в России рухнут сильнее ожидаемого — АЕБ пересмотрела прогноз на 2020 год — Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрел прогноз продаж автомобилей в России. По итогам 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей, сообщила АЕБ.

— У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московском регионе — Компания арендует 85 000 кв. м в логистическом комплексе на Новорижском шоссе — Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе, стороны подписали соглашение об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке "Новая Рига", об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с разными сторонами сделки.

— X5 создала единую службу для экспресс-доставки — Она будет работать под новым брендом "Около" — Владеющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток" X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки и единую технологическую платформу под брендом "Около".

— Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина — На что пользователи рунета тратили время в период самоизоляции — За 100 дней самоизоляции (т. е. с конца марта) пользователи мобильного интернета стали посещать сайты для взрослых на 57,9% чаще по сравнению с началом года, посчитали аналитики "Вымпелкома" ("Билайн").

— НПЗ могут обязать продавать до 15% бензина на бирже — Такие предложения обсуждают Минэнерго, ФАС и нефтяники — Нефтяным компаниям дали указание нарастить продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) "в возможно короткий срок", следует из протокола совещания в Минэнерго (есть у "Ведомостей").

— TikTok намерен прекратить работу в Гонконге — Такова реакция владельца приложения на вступивший в силу 1 июля закон о национальной безопасности страны — "В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", – заявил представитель компании в ответ на вопрос Reuters о будущем бизнеса на этом рынке.

— Банки с госучастием сокращают зарплаты менеджменту — Об этом объявили Сбербанк, ВТБ и банк "Зенит" — В конце июня председатель правления Сбербанка Герман Греф объявил, что банк рассчитывает сэкономить около 82 млрд руб. и сделает это в основном за счет снижения зарплат менеджмента.

— После пандемии товары модных марок среднего сегмента продаются с большими скидками — Дизайнеры этому не рады, но сделать пока ничего не могут — Индустрия моды стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Оперативное вмешательство — Александр Бастрыкин — О защите прав медиков и законе об уголовной ответственности врачей — Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, как его подчиненные расследуют недоплаты медикам и зачем нужен закон об уголовной ответственности врачей.

— Сообщение будет коротким — Контакты с зараженными Covid-19 отследят по геолокации — Минкомсвязь предложила отслеживать контакты с зараженными коронавирусом с использованием геолокации на мобильных телефонах. Она подготовила проект приказа, который закрепит процедуру получения этих данных у сотовых операторов и обмена ими с органами власти.

— Все по-взрослому — Сколько смогут заработать подростки за лето — Каждое лето десятки тысяч школьников пробуют трудиться и зарабатывать "как взрослые". В 2020 году это и вовсе альтернатива детским лагерям и поездкам. В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды.

— Места не столь занимательные — Работодателям запретят отслеживать, где трудятся сотрудники на удаленке — Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник. Об этом, в частности, говорится в поправках в Трудовой кодекс, подготовленных депутатами Госдумы и членами Совета Федерации (во главе со спикерами палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко).

— Печкин идет в бизнес — Владимир Путин поддержал новые проекты "почты России" — Президент России Владимир Путин обещал оказать поддержку новым инициативам "почты России", касающимся электронной коммерции и расширения социальных услуг в сельской местности.

— Права с переводом — МВД исправит водительское удостоверение — МВД разместило для общественного обсуждения проект приказа, который корректирует бланк прав, а также уточняет информацию, которая вносится в свидетельство о регистрации транспорта и в паспорт транспортного средства.

— Свидетельство онлайн — Первый документ новорожденного может стать электронным — Медицинское свидетельство о рождении ребенка по желанию матери будут оформлять в электронном виде. Приказ, разработанный в Минздраве, проходит общественное обсуждение.

— Долги ищут выход — За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан — Суды в первой половине года вынесли решения о банкротстве 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Таким образом, банкротами за полгода стали почти в полтора раза больше людей, чем за тот же период 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

— Рассудят по телефону — Глава Верховного суда: будут прописаны правила онлайн-заседаний — председатель верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в ближайшем будущем процессуальное законодательство будет дополнено положениями, регулирующими применение системы веб-конференции.

— Трещина в отношениях — Госдуме предложили защитить застройщиков от новоселов — Законопроект, призванный защитить застройщиков от "потребительского экстремизма" новоселов, внесен в Госдуму. Инициатором поправок в закон об участии в долевом строительстве стало Госсобрание Башкортостана.

— Заемщики дозрели — Субсидируемые кредиты для теплиц продлят до 12 лет — Аграрии смогут пролонгировать действующие субсидируемые государством кредиты для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Такой проект постановления готовится в правительстве, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Оскорбил — Плати — Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников — Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, а также за дисквалификацию за оскорбления граждан.

— Цели и средства — Алексей Кудрин представил отчет счетной палаты — Глава счетной палаты россии Алексей Кудрин выступил с отчетом в Госдуме. В своем докладе он заявил о росте числа выявленных нарушений и рассказал о планах на нынешний год.

— Выплатам подняли планку — Кабинет министров принимает меры для поддержки безработных и рынка труда — Более 13,5 миллиарда рублей будет направлено на выплаты пособий по безработице в летние месяцы. Особые правила их начисления в период пандемии коронавируса продлены до конца августа.

— Фейк как вирус — ОП РФ выявила более девяти тысяч ложных сообщений об Общероссийском Голосовании — Эксперты Общественной палаты РФ уверены, что публикация тысяч ложных сообщений о плебисците по поправкам в Конституцию была спланированной акцией.

— Лишний штраф — Правительство отклонило новое наказание за нарушение режима самоизоляции — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на введение штрафа за вождение автомобиля без специального разрешения во время режима повышенной готовности, следует из проекта отзыва.

— Два приема против вируса — Добровольцам, испытывающим вакцину от СOVID-19, введут новый компонент препарата — Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, после двух недель с начала эксперимента не испытывают осложнений или побочных реакций.

— Журналист на своем месте — О работе СМИ в условиях пандемии рассказывает председатель союза журналистов России Владимир Соловьев — Весь период пандемии в условиях карантина, несмотря на тяжелейшие экономические потери, работали радио и телеканалы, выходили газеты и журналы, действовали информационные порталы.

— Дефект масштаба — Создана защита от публикации ложных фото и видео — После запуска американской сверхтяжелой ракеты Crew Dragon в интернете стремительно набрало популярность видео, где "Илон Маск" исполняет песню "Трава у дома".

— Заразительные технологии — Коронакризис усилил цифровизацию промышленности — Кризис, вызванный коронавирусом, вызвал изменения в глобальной экономике. С одной стороны, он нарушил глобальные производственные цепочки, но с другой стороны — подтолкнул как бизнес, так и государства к цифровой трансформации.

— Встретят в суде — Дело об аварии с участием Михаила Ефремова передадут в прокуратуру — Московские следователи достаточно оперативно окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.

— С таким огнем лучше не шутить — В Пермском крае на "мотовилихинских заводах" планируется наладить серийный выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "тосочка" — для того чтобы работы шли более успешно, планируется провести глубокую техническую модернизацию предприятий и их оптимизацию.

— Неживая вода — Прокуроры проверили минералку и скважины — Генпрокуратура выявила по всей стране нарушения в сфере оборота минеральной и питьевой воды, а также соблюдения прав граждан на снабжение качественной питьевой водой.

— Секреты для НАТО — По подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов — Праздничный для всех Иванов день Иоанна предтечи для советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова начался, мягко говоря, не радостно.

— Герои и злая шутка — Окончено расследование по делу о публикации фото нацистов — Следственный Комитет России завершил расследование уголовных дел о публикации фото нацистов на акции "Бессмертный полк".

— Студентов отправят по домам — Иммиграционные власти США потребовали от иностранных студентов американских школ, вузов и учреждений профессионального образования в ближайшее время покинуть страну, если их учебное заведение перевело все занятия в онлайн-режим — в случае неповиновения учащимся грозит депортация.

— Не больно и надо — В регионах возобновилась диспансеризация населения — После ослабления режима самоизоляции вновь возобновляется плановая медицинская помощь и диспансеризация. Правда, пока в тех регионах, где это позволяет ситуация.

— Приплыли — Москвичи ходят на "закрытые" пляжи, как на работу — На термометрах плюс 30, на часах — 10.02. Целая процессия горожан с полотенцами, мячами, надувными кругами, бассейнами и сумками для ноутбуков направляется в парк "левобережный" в Ховрино.

— Большая стройка — Рафик Загрутдинов о строительстве дорог, объектов здравоохранения, спорта и жилья по программе реновации — Об этом шел разговор в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Палатки у границы — Власти приграничного Оренбуржья вместе с сотрудниками посольств Узбекистана и Киргизии пытаются решить проблему, связанную с возвращением на родину приезжих из среднеазиатских государств — Путь домой для азиатских мигрантов, оказавшихся в период пандемии без работы, лежит через Казахстан, где недавно вновь был введен двухнедельный карантин по COVID-19.

— Серебряный гид — После эпидемии коронавируса экскурсии по Элисте станут проводить гиды в возрасте 50+ — Как оказалось, местные предпенсионеры, испытывающие проблемы с трудоустройством, могут прекрасно реализовать себя в туристической сфере.

— Сверхмощная "Россия" — Судоверфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола — В блоке комплексных производств судоверфи "Звезда" состоялась резка первых деталей корпуса будущего атомного ледокола проекта "Лидер". Подобных ледоколов ни в нашей стране, ни в какой-либо другой не строили.

— Паспорт готов — В СЗФО снова заработали финские визовые центры — Финляндия возобновляет работу своих визовых центров на Северо-Западе России. Как сообщает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, с начала новой недели открылись центры в Выборге, Вологде, Великом Новгороде, Архангельске.

— Дело техники — Кому и как помогает национальный проект по повышению производительности труда — О тех простых вещах, которые способны облегчить работу компаний, школ и государственных учреждений, в интервью "РГ" рассказал Николай Соломон, генеральный директор федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

— Рецепты вышли на конвейер — Хлебопеки и кондитеры осваивают бережливое производство — Собкоры "Российской газеты" на месте проверили, как на предприятиях внедряются принципы бережливого производства в рамках Нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

— Пищевые поправки — Животноводам упростят экспорт — Минсельхоз предложил изменить закон о ветеринарии, установив ветконтроль за предприятиями, экспортирующими продукцию животного происхождения за пределы ЕАЭС.

— Предметы сбыта — Как экспортный акселератор учит компании выходить на зарубежные рынки — Более сорока компаний смогли заключить экспортные контракты после прохождения экспортного акселератора в рамках Нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

— Соло для нанотрубы — Как российская разработка завоевала мировой рынок — Работа ученых из Новосибирска многим может показаться фантастикой. Ведь наша доля на мировом рынке высоких технологий около одного процента. Новосибирцы стали, по сути, монополистами, они держат более 90 процентов рынка материала будущего — графеновых нанотрубок.

— Ранний SOS — Маркер поможет вовремя выявить онкологию — Науке уже известно более 200 онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до того, как появятся ее очевидные симптомы.

— Алмазный их венец — На Нептуне и Уране идут дожди из алмазов — Что на Уране и Нептуне могут идти дожди из настоящих алмазов, теоретики говорят давно. Теперь это доказали экспериментаторы, атмосфера Урана и Нептуна состоит в основном из гелия и водорода. В верхних слоях температура около минус 220 с.

— Сто лет в обед — Теория старения требует кардинального пересмотра — Это работа российских ученых МФТИ и гарвардского университета может стать прорывом в исследованиях причин старения. Сегодня существует более десятка теорий, связанных с продолжительностью жизни.

— Коронавирус диктует новую этику — Тема с социологом Симоном Кордонским — Коронавирус изменил массовые представления о нормах поведения в публичном пространстве. Болезнь перестала быть личным делом. Носить маску и перчатки — это уже не только санитарное, но и общественное предписание.

— Плюс архивисты — Прошла встреча директоров институтов истории СНГ — Директора институтов истории стран СНГ одобрили предложение России расширить свою международную ассоциацию архивистами.

— Вера и достоверность — Бывший схиигумен Сергий (Романов) оштрафован за распространение недостоверной информации — Гражданский суд на Урале присудил 7 июля схимонаху Сергию (Романову) 90 тысяч рублей штрафа за распространение недостоверной информации под видом достоверной.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— С милым — рай: золотые и алмазные юбиляры раскрыли секрет крепкого брака — день семьи, любви и верности в этом году отмечается в 12-й раз — 8 июля в Hоссии в 12-й раз отмечается день семьи, любви и верности. Дата приурочена к памяти святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака.

— "Вокруг — море людей с цветами, подарками" — 75 лет назад в Ленинграде состоялся парад гвардейских войск, маршем вернувшихся с фронта — Ровно 75 лет назад, 8 июля 1945 года, в Ленинграде прошел грандиозный парад гвардейских войск в составе 45-й, 63-й и 64-й стрелковых дивизий, которые маршем вернулись с фронта.

— Второй "Премьер": для ВКС построят еще один "летающий супер-радар" — Новейший самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-100 станет многофункциональным воздушным штабом — Для российских ВКС планируют построить второй "летающий радар" А-100 "Премьер". Он присоединится к программе испытаний, рассчитанной до 2024 года.

— Негибкий экран: бизнес предупредил о риске дефицита новых гаджетов — Производители просят снова перенести обязательную предустановку российского ПО — Производители электроники попросили правительство перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го. Компании не успевают выполнить все новые требования.

— Коронные места: ученые выяснили, где выше опасность заразиться — "Известия" составили рейтинг особо опасных пространств — Многие прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства открылись в Москве с 23 июня, но угроза заражения коронавирусом все еще сохраняется. "Известия" решили с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснить, где она выше.

— Расходы в доме: квартиры в новостройках предлагают продавать с мебелью — Стоимость недвижимости может увеличиться в пределах 10%, считают сенаторы — Новые квартиры с отделкой предлагают продавать с мебелью. Сенаторы направили письмо в Минпромторг и собираются обратиться в Минстрой с просьбой внести в критерии стандартного жилья соответствующие изменения. Об этом "Известиям" сообщили в Совете Федерации.

— Покатило: пандемия подхлестнула спрос на велосипеды — Двухколесный транспорт оказался лучшей альтернативой общественному в период коронавируса — На фоне закрытых спортзалов и боязни пользоваться общественным транспортом в пандемию во всем мире сильно подскочил спрос на велосипеды — настолько, что ведущим производителям оказалось непросто удовлетворить его.

— Мало уполномоченный: за полгода финомбудсмен принял 56 жалоб на МФО — Всего в службу поступило более 300 обращений — Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел всего 56 жалоб на микрофинансовые организации. Результатами своей работы за первые шесть месяцев 2020-го он сам поделился с "Известиями".

— Высокоточный расчет: экс-сотрудников Минпромторга подозревают в афере на 110 млн — Уголовное дело возбуждено по госконтрактам на разработку станков, которые так и не дошли до производства — Высокоточное отечественное станкостроение заинтересовало правоохранительные органы. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности на общую сумму более 100 млн рублей.

— Вирус замедленного действия: станет ли Африка новым очагом эпидемии — И сможет ли Европа извлечь плюсы из роста миграции после открытия границ — При обсуждениях последствий мирового коронавирусного кризиса эксперты практически не затрагивают ситуацию в Африке. Континент действительно стал последним, где была зафиксирована вспышка новой инфекции.