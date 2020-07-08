МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 562 в 84 регионах, в том числе 27,6% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 700 792 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 629, Санкт-Петербурге — 295, в Ханты-Мансийском автономном округе — 268.

Также зафиксировано в Свердловской области 263 заболевших, в Иркутской области — 240, 217 — в Нижегородской области.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано Еврейской АО (6), Магаданской области (4) и на Чукотке (1).

За сутки в России выписаны 8 631 человек после COVID-19, за все время выздоровели 472 511 человек.

За сутки умерли 173 человека с коронавирусом, за все время — 10 667.