МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, в ходе которого обсудит банковское обеспечение оборонно-промышленного комплекса РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Путин в среду будет работать в Кремле, у него намечен ряд совещаний.

"Одно из них будет по вопросам банковского обеспечения нашего оборонно-промышленного комплекса. Будет его встреча с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Специальным учреждением, которое ориентируется на наш ОПК. Ряд других встреч уже в закрытом режиме у президента", — рассказал Песков о рабочем графике Путина.

Он отметил, что также сегодня продолжится "достаточно интенсивный трафик международных телефонных разговоров". Песков пообещал давать соответствующую информацию.