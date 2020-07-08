ТАШКЕНТ, 8 июл — ПРАЙМ. США предлагают странам Центральной Азии создать совместный фонд по поддержке частных инвестиций в регионе, сообщает в среду пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Адам Бойлер по итогам переговоров в начале июля приняли совместное заявление о дальнейшем углублении сотрудничества в области инвестиций и инфраструктурного развития

"Стороны договорились вести дальнейшие дискуссии о создании регионального фонда со странами Центральной Азии, а также Афганистаном, Пакистаном и Индией", — говорится в тексте заявления, обнародованного в среду на сайте МИВТ.

По данным ведомства, США изучат вопрос соответствия капитала, заявленного каждой страной, целям поддержки инвестиций частного сектора.

"Стороны подчеркнули важность объединения усилий по реализации важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, которые обеспечивают долгосрочную экономическую устойчивость, продовольственную и экологическую безопасность",- добавили в МИВТ.

Госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 1 июля провели встречу в формате С5+1 в режиме видеоконференции. По данным госдепа, Помпео подтвердил приверженность Вашингтона дипломатической платформе С5+1 для решения общих вопросов безопасности, включая мир в Афганистане, а также для развития региональных связей и торговли.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.