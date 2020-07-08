МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инвестиции в нефтегазохимические проекты в РФ на СУГе в 2020-2030 годы могут составить 570 миллиардов рублей, на этане — около 1,6 триллиона рублей, говорится в сообщении Минэнерго.

"С учетом потенциальных проектов российских компаний инвестиции в нефтегазохимические проекты в 2020‒2030 годы могут суммарно составить около 3,1 триллиона рублей, из которых проекты на СУГ ‒ 570 миллиарда рублей, на этане – около 1,6 триллиона рублей",- говорится в сообщении.