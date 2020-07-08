ЛОНДОН, 8 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.

В среду Сунак представил в парламенте многомиллиардный пакет мер по поддержке британской экономики. В частности, на восстановление рабочих мест в стране планируется потратить 9,4 миллиарда долларов, на поддержку работы инфраструктуры — 5,6 миллиарда фунтов. Также в стране до конца марта 2021 года вводятся налоговые каникулы для покупателей недвижимости стоимостью до 500 тысяч фунтов стерлингов.

"Важно, чтобы сфера туризма и гостиничная отрасль заработали вновь, пока мы с соблюдением мер безопасности наслаждаемся летними днями. На данный момент размер НДС в этой сфере составляет 20%. Я решил сократить НДС на продукты, услуги размещения (в гостиницах) и посещение достопримечательностей на шесть месяцев", — сказал Сунак, выступая в палате общин в среду.

Он уточнил, что новые меры распространяются на блюда, реализуемые ресторанами, кафе, барами и пабами, в том числе и на вынос. Изменения касаются и на услуги всех гостиниц, кемпингов, кинотеатров, тематических парков и зоопарков.

"Все эти предприятия со следующей среды увидят, что НДС для них изменился с 20% до 5%. Эта ставка будет действовать до 12 января 2021 года", — сказал министр.

Он также рассказал, что правительство будет выплачивать всем компаниям по тысяче фунтов стерлингов за возвращение каждого рабочего места и найм сотрудника. В случае, если на работу вернутся все отправленные в вынужденные отпуска девять миллионов британцев, правительство потратит на компенсации девять миллиардов фунтов стерлингов.

Компании, которые будут нанимать молодых сотрудников, в том числе стажеров и помощников, получат от государства по две тысячи фунтов стерлингов.

Также Сунак объявил о мерах, которые должны приблизить жилые и общественные здания к соответствию более строгим экологическим стандартам. На повышение энергоэффективности домов граждане получат от правительства ваучеры в эквиваленте пяти тысяч фунтов стерлингов.

"Для семей с низкими доходами мы будем выдавать ваучеры с большим номиналом, которые смогут покрыть полную стоимость работ (по повышению энергоэффективности дома). Максимальная сумма составит 10 тысяч фунтов стерлингов", — сказал Сунак.

Правительство также профинансирует предоставление скидки для граждан на питание в ресторанах. В августе в ресторанах и кафе, которые присоединятся к правительственной программе, можно будет получить скидку в 50% или максимум на десять фунтов стерлингов на человека, включая детей. Сайт регистрации компаний для участия в этой программе начнет работу с понедельника. Компенсировать скидки ресторанам правительство собирается еженедельно, перечисляя средства напрямую на банковские счета компаний.