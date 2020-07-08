МИНСК, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация в экономике Белоруссии контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса, заявил в среду премьер-министр страны Роман Головченко.

Многие страны на фоне пандемии COVID-19 вводили карантин и ограничения на передвижение населения, что сказалось на работе национальных экономик. Белоруссия такие меры не вводила, борясь с распространением инфекции очагово — путем изоляции заболевших и их контактов, а также не ограничивала работу предприятий, стремясь сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.

"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", — сказал Головченко в Борисове (Минская область) во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Слова премьера приводит агентство Белта.

Он обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период странам и останавливавшим производство предприятиям. "Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ред.), то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше", — заявил Головченко. По его словам, "эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности". "У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами", — подчеркнул глава белорусского правительства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

По данным на среду, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 64 224, скончались 443 пациента. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.