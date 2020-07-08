МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Итоговые выплаты "Норникеля" за ущерб экологии после ЧП в Норильске будут значительно ниже оценки Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей и будут распределены на месяцы или даже годы, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

Они напомнили, что хотя оценка Росприроднадзора значительна, компания намерена оспорить ее. И в настоящее время есть прецеденты, когда компании смогли оспорить и существенно снизить первоначальные оценки ущерба окружающей среде.

"Поэтому мы ожидаем, что сумма, которую компания в конечном итоге выплатит, будет значительно ниже, чем оценка Росприроднадзора, и будет распределена на многие месяцы, если не на годы. "Норникель" также сможет компенсировать окончательную сумму возмещений за счет собственных затрат на восстановление окружающей среды", — говорится в отчете агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Агентство также отмечает, что "Норникель" имеет хорошую ликвидность, которая покроет краткосрочные долговые обязательства компании на сумму около 1,1 миллиарда долларов, капитальные затраты в размере до 2,5 миллиарда долларов и выплаты дивидендов в этом году, которые, по оценкам Moody's, составят более 4 миллиардов долларов.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — ущерб почвам. "Норникель" в среду заявил о несогласии с методикой расчета ущерба и намерении его оспорить. При этом компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Рейтинг "Норникеля" может быть понижен в случае падения левереджа ниже 2,5х, такой вариант событий возможен, если компания в текущем году возместит в полном объеме ущерб от ЧП в Норильске по сумме оценки Росприроднадзора — 147,7 миллиарда рублей, говорится также в отчете.

В настоящее время Moody's оценивает долгосрочный рейтинг "Норникеля" в иностранной валюте на уровне "Baa2", прогноз стабильный.

"По нашим оценкам, по негативному сценарию EBITDA компании в 2020 году составит около 7 миллиардов долларов, а ее левередж… к концу года достигнет 2,0х. Данный сценарий предполагает, что компания возместит ущерб по оценке Росприроднадзора в полном объеме в 2020 году. Этот уровень левереджа ниже 2,5х и может вызвать понижение рейтинга. Пока неизвестно, будет ли компания готова к перераспределению дивидендов, чтобы сохранить сильный кредитный профиль в рамках этого сценарии", — пишет рейтинговое агентство.