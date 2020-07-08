МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, число выявленных случаев COVID-19 в США составляет 3 009 611, выздоровели 936 476 человек, скончались 131 594.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 11,8 миллиона человек, умерли свыше 544 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.