МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат "Авифавир"… показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания", — отметил Дмитриев.

Он также отметил, что регистрация третьего препарата на базе фавипиравира в России, подтвержденная клиническими испытаниями, подтверждает эффективность препаратов на базе фавипиравира и лидерство России по созданию и регуляторному одобрению действенных противовирусных препаратов.

"В связи с этим мы обратились в министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение "Авифавира" амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома", — заявил он.

Ранее в среду третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава РФ — "Коронавир" компании "Р-Фарм".

Первый был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй — "Арепливир" компании "Промомед" — в июне.

Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.