БРЮССЕЛЬ, 8 июл /ПРАЙМ/. Соглашения по плану восстановления европейской экономики и многолетним финансовым рамкам союза на 2021-2017 годы важно достичь в ходе предстоящего саммита ЕС 17-18 июля, заявили, как сообщает пресс-служба Европейской комиссии, президенты ЕК Урсула фон дер Ляйен, Евросовета Шарль Мишель и Европарламента Давид Сассоли, а также канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Брюсселе.

"Участники подчеркнули важность того, чтобы главы государств и правительств достигли соглашения на предстоящем заседании Евросовета, что позволило бы запустить межведомственные переговоры", — говорится в документе. Сообщается также, что стороны обменялись мнением по основным элементам предстоящей непростой дискуссии.

Ранее, выступая в среду перед депутатами Европарламента, Меркель заявила, что при обсуждении плана восстановления "каждый должен пойти на компромисс". В свою очередь, Мишель рассказал депутатам, что разногласия между странами-членами по основным пунктам плана восстановления сохраняются, несмотря на интенсивные двусторонние контакты.

Внеочередной саммит в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от сильнейшего экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Как раз эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды считают, что 500 миллиардов евро также должны выдаваться пострадавшим от коронавируса странам в виде кредитов, а не субсидий.