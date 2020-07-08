КИЕВ, 8 июл /ПРАЙМ/. Производство легковых автомобилей украинскими производителями с января по июнь 2020 года снизилось на 36,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единицы автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: легковых автомобилей – 1611 штук (-36,4%); коммерческих – 24 штуки (+14,3%); автобусов – 251 штуку (-36,6%)", — сообщается на сайте ассоциации.

Отмечается, что в июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники. Производством легковых автомобилей занимался только один завод "Еврокар".