САРАТОВ, 8 июл /ПРАЙМ/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду в ходе видеовстречи предложил главе иранской провинции Гилян Арсалану Заре заключить соглашение о сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций, образования, культуры, туризма, сообщила пресс-служба саратовского губернатора.

"Провинция Гилян представляет для нас особый интерес, считаю, что настало время выйти на подписание соглашения о сотрудничестве. Я также поддержал инициативу города Саратова об установлении побратимских отношений с городом Решт, столицей Гиляна. Мы заинтересованы во всестороннем развитии межрегиональных связей", — цитирует Радаева его пресс-служба.

По его словам, в Саратове планируется открыть торговый дом Ирана, и сейчас идет подбор площадки под размещение объекта, еще один проект касается размещения саратовских сельхозпроизводителей в качестве резидентов особой экономической зоны в провинции Гилян.

"Валерий Радаев пригласил иранских инвесторов принять участие в работе особой экономической зоны, которая была создана в этом году на территории трех муниципалитетов Саратовской области. Сотрудничество между регионами может также вестись в сферах образования, культуры, туризма", — говорится в сообщении.

Заре предложил провести в Гиляне выставку товаров, произведенных в Саратовской области, и обменяться делегациями бизнесменов. По словам иранского губернатора, Гилян готов закупать в Саратовской области зерно, кукурузу, масло, мясо, а сам мог бы поставлять овощи, фрукты и рыбу. Он также предложил создать совместные предприятия по производству сельхозпродукции.

"У наших регионов есть общие точки соприкосновения, на их основе мы можем развивать наши экономические и торговые отношения, увеличить объем товарооборота. В нашей провинции находится особая экономическая зона "Энзели", единственная на Каспии. Саратов и Гилян могут быть связаны напрямую через Волгу и Каспийское море", — цитирует слова Заре пресс-служба саратовского губернатора.

Отмечается, что Заре поддержал инициативу о заключении соглашения о побратимских отношений между Саратовом и Рештом. Главы обоих регионов обменялись приглашениями посетить свои территории после снятия ограничительных мер, чтобы на месте проработать конкретные решения по двустороннему сотрудничеству.