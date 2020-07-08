ВАШИНГТОН, 8 июл /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд не исключает дальнейшего пересмотра прогноза по мировой экономики в сторону понижения, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По мере того как мы будем пересматривать прогнозы через пару недель на основе того, что мы видим в приходящих данных по значительному числу стран, может иметь место даже дальнейшее снижение (прогноза)", — заявила Георгиева в интервью Би-би-си.

По ее словам, случаи коронавируса продолжают расти в ряде стран, и неизвестно, как будет развиваться пандемия.

В июне МВФ прогнозировал падение мировой экономики на 4,9% в 2020 году, в то время как на 2021 год прогнозируется рост на 5,4%.