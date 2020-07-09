8 июля (Dow Jones). Фьючерсы на золото в среду выросли по итогам четвертой сессии подряд и достигли максимума закрытия торгов с сентября 2011 года. Котировки получают поддержку на ожиданиях продолжительных стимулирующих мер правительств и центральных банков, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

В первые шесть месяцев текущего года приток средств в биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом, составил 39,5 млрд долларов, продемонстрировали данные Всемирного совета по золоту, вышедшие во вторник. Предыдущий годовой рекорд был достигнут данным показателем в 2016 году.

"Золото является активом-убежищем для инвесторов, ожидающих волатильности фондовых индексов и валютных курсов, а также сохранения низких процентных ставок на фоне агрессивных мер стимулирования", — отметил Джордж Джеро, управляющий директор RBC Wealth Management.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX по итогам торгов в среду выросли на 10,70 доллара, или на 0,6%, до 1820,60 доллара за унцию. Это самая высокая цена закрытия наиболее активно торгующихся контрактов с 14 сентября 2011 года, согласно данным FactSet. Во вторник котировки выросли на 0,9%.

Во вторник вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида подтвердил мнение рынка о том, что центральный банк сделает все, что от него зависит, чтобы ограничить влияние со стороны пандемии коронавируса на экономику.

"Мы значительно смягчили условия, но мы можем сделать больше, и мы это сделаем, если придется", — заявил он. Баланс ФРС вырос с 4 трлн долларов в марте до примерно 7 трлн долларов. Центральный банк осуществляет ряд программ с целью увеличения ликвидности на рынках, активность на которых практически остановилась в связи с опасениями относительно экономических последствий пандемии.

Драгоценные металлы получают поддержку на фоне мягкой денежно-кредитной политики, поскольку рассматриваются инвесторами как инструменты хеджирования рисков неопределенности и увеличения денежной массы.

"Взрывной рост" цен на золото до уровней, не наблюдавшихся с 2011 года, отчасти обусловлен "опасениями относительно долгосрочных последствий неоднократных интервенций центральных банков", считает Лукман Отунуга из FXTM. "Такие факторы, как неопределенность, геополитическая напряженность и опасения относительно роста, негативно отражаются на доверии инвесторов, и золото может стать основным активом-убежищем", — добавляет он.

Сентябрьские фьючерсы на серебро по итогам торгов в среду выросли на 46 центов, или на 2,5%, до 19,161 доллара за унцию, после повышения на 0,6% по итогам предыдущей сессии. Контракты достигли самого высокого уровня закрытия с сентября 2019 года.

Прорыв котировок золота выше 1800 долларов спровоцировал сильный рост цен на серебро, и они "с легкостью могут преодолеть отметку 20 долларов за унцию в ближайшие недели", считает Питер Спайна из GoldSeek.com.

Фьючерсы на золото "получают поддержку со стороны многочисленных позитивных факторов", и "их рост до новых максимумов набирает обороты", отметил он в интервью MarketWatch.

По его словам, не стоит ожидать устойчивого снижения цен на золото до тех пор, пока котировки не совершат прорыв выше 2000 долларов за унцию.

Сентябрьские фьючерсы на медь выросли на 1%, до 2,824 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину повысились на 2,4%, до 884 долларов за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий упали на 0,7%, до 1938,30 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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