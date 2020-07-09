8 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США выросли в среду, тогда как в материковой части Китая индексы продолжили рост седьмую сессию подряд.

Индекс S&P 500 повысился на 0,8%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%, а Nasdaq Composite вырос на 1,4%.

В последний месяц американские индексы не выходили из узкого диапазона. Во 2-м квартале они во основном росли. Инвесторы анализируют меры стимулирования, принятые центробанками и властями; признаки того, что восстановление экономического роста в США замедлилось; рост заболеваемости коронавирусом в части США, а также усиление напряженности в отношениях Китая и Запада.

"Я бы сказал, что рынок акций сравнительно невосприимчив к кризису (в области здравоохранения)", – заметил Грегори Пердон, один из инвестиционных директоров британского банка Arbuthnot Latham & Co. По его словам, снижению акций препятствуют стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ, приведшие к сокращению доходности облигаций.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США во вторник было зафиксировано 60 000 новых случаев коронавируса, что является дневным рекордом.

Индекс S&P 500 во вторник прервал пятидневную череду роста. Признаки осторожности инвесторов проявились и на других рынках. Во вторник цены на золото поднялись до максимальных уровней с сентября 2011 года, а сегодня продолжили расти.

"Неопределенность высока как никогда. Нужно время, чтобы понять, смогут ли предприятия продолжить работу, а сотрудники – вернуться на рабочие места", – говорит Нэнси Дэвис, портфельный управляющий биржевого торгуемого хедж-фонда Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла со вчерашних 0,648% до 0,664%.

В Китае возобновился подъем, и Shanghai Composite набрал 1,7%. На этой неделе индекс вырос на 8% – розничные инвесторы делали ставку на то, что при восстановлении экономики вырастет прибыль. Это напоминает ралли китайских акций в 2015 году, которое закончилось обвалом.

На мировых рынках акций наблюдается разнородная картина. В Японии Nikkei 225 просел на 0,8%. В Европе Stoxx Europe 600 снизился на 0,7% под давлением акций банков.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ