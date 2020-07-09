МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Государственная дума на пленарном заседании в четверг обсудит в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.

Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, — от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц — от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо административный арест на срок до 15 суток.

Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики, должны нести более строгую административную ответственность. В этой связи за неисполнение операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф: для должностных лиц — в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 800 тысяч рублей.