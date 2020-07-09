9 июля (Dow Jones). Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в среду сказал, что темпы восстановления активности после спровоцированного пандемией коронавируса спада, вероятно, замедляются, так как некоторые регионы страны не могут в полной мере выполнить планы по открытию экономики.

Некоторые данные реального времени указывают на то, что "темпы возобновления работы компаний и активности в целом начинают выравниваться", сообщил Бостик.

В настоящий момент он не имеет права голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. По его словам, перспективы экономики остаются неопределенными, а некоторые более позитивные сценарии развития событий представляются менее вероятными на фоне роста числа новых заражений коронавирусом.

"Некоторые сценарии были более оптимистичными, некоторые – менее, — сказал Бостик. – Поступающие данные отчасти заставляют меня склоняться к менее оптимистичным прогнозам относительно возможных масштабов восстановления".

"Необходимо открыть экономику, но сохранить осторожность и рассудительность", — добавил он. По его словам, некоторые компании "проявили меньше осторожности, чем хотелось бы, и это усугубляет риск дальнейшего роста числа зараженных".

В зоне ответственности ФРС-Атланта находится штат Флорида, число зараженных в котором остается одним из самых больших в стране.

Бостик не ожидает еще одного широкомасштабного карантина в США, а дальнейшие меры сдерживания пандемии, вероятно, будут носить целевой характер. "Не думаю, что нас ожидает всеобъемлющий карантин, подобный тому, который мы пережили в начале пандемии", — сказал он.

Усилия по ограничению экономической активности в некоторых штатах будут иметь вызывающие опасения последствия. "Я сильно беспокоюсь о том, чем подобные меры могут обернуться с точки зрения психологии потребителей", так как восстановление экономики зависит от их настроений, добавил он.

Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард неоднократно говорил о том, что длительный период изоляции несет в себе риск начала полномасштабной депрессии экономики.

Бостик не говорил о новых действиях со стороны ФРС, но отметил, что руководство центрального банка будет продолжать рассматривать варианты оказания поддержки экономике. Возможно, некоторые налогово-бюджетные меры могут быть более целесообразными в сложившихся условиях, и этот вопрос также изучается руководителями ФРС, добавил он.

"ФРС безусловно следует задуматься о том, необходимы ли дополнительные меры поддержки", — сказал он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ