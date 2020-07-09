МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что Spotify ведет переговоры о партнерстве на российском рынке с МТС, чтобы запуститься в России к началу осени.

Согласно источникам, основанный в Швеции стриминговый сервис начнет работать на территории России с 15 июля. Отмечается, что таким образом Россия станет 80-й страной, в которой работает Spotify.

В свою очередь издание Music Business World сообщило со ссылкой на источники, что Spotify, вероятно, станет партнером МТС.

Ранее сообщалось, что Spotify планировал выход на российский рынок как минимум с 2014 года, однако запуск откладывался каждый год по разным причинам. В очередной раз выход был отложен в августе 2019 года, тогда проблема могла быть в глобальном конфликте с компанией Warner Music, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источник. При этом СМИ сообщали, что уже в конце прошлого года Spotify арендовал рабочие места для сотрудников в московском коворкинге рядом с метро "Белорусская".

Spotify – сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе.