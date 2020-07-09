МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить от уплаты налогов так называемые автолавки — мобильные пункты торговли, обеспечивающие небольшие деревни товарами первой необходимости, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Подобные автолавки обладают крайне низкой рентабельностью, поэтому необходимо оказать им хотя бы минимальную поддержку со стороны государства. Со своей стороны считаю возможным полностью освободить организации или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих предметами первой необходимости жителей отдаленных населенных пунктов посредством автолавок, от уплаты налогов", — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат пояснил, что на сегодняшний день в Российской Федерации во многих отдаленных пунктах существует проблема обеспечения местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Там нет постоянно действующих магазинов ввиду отсутствия рентабельности. Для жителей таких небольших поселений функционируют автолавки, которые разъезжают по небольшим деревням и обеспечивают их всем необходимым.

"Прошу Вас дать оценку данной инициативе и рассмотреть возможность ее реализации", — пишет Власов.