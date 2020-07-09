МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Крупнейший в России дистрибьютор ртутных термометров "Москва-Амрос" не может обеспечить их стабильные поставки, так как спрос на них на китайских заводах превышает предложение в 5-6 раз из-за пандемии и грядущего вступления в силу Минаматской конвенции о ртути, сообщил РИА Новости гендиректор фирмы Герман Капланович.

"Москва-Амрос" является эксклюзивным дистрибьютором компании Amrus enterprises LTD, которая, согласно данным аналитического агентства DSM Group, является крупнейшим производителем ртутных термометров для российского рынка (доля — 60,5% в денежном выражении). С января по май 2020 года продажи ртутных термометров этой компании составили 145,2 миллиона рублей, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

"Действительно, из-за пандемии обеспечить стабильные поставки мы не можем, спрос на заводах в Китае превышает предложение (производственные мощности) в 5-6 раз. Это касается всех термометров, в том числе цифровых и инфракрасных", — сказал Капланович, уточнив, что КНР является основным производителем ртутных термометров. "Есть один производитель в России, но потребность российского рынка они полностью удовлетворить не могут", — добавил он.

Как сообщил гендиректор фирмы "Москва-Амрос", последний раз компания получила 7-месячный запас цифровых термометров в феврале, весь запас был распродан за месяц. "На данный момент никаких термометров на складе нет, ни ртутных, ни цифровых", — сказал Капланович. Его компания рассчитывает получить к концу июля контейнер ртутных термометров в объеме 540 тысяч штук. При этом годовая потребность "Москва-Амрос" — 3-4 миллиона штук.

"Это единственный заказ, который был выполнен. Последующие заказы размещены, но сроки производства не подтверждены", — добавил он, уточнив, что заводам не хватает комплектующих. В частности, по данным одного из производителей, для инфракрасных термометров недостает сенсоров, стоимость которых выросла в 2,5 раза и превышает стоимость всего прибора до пандемии, пояснил Капланович, уточнив, что его компания не поставляет инфракрасные термометры.

По словам Каплановича, ситуация с ртутными и цифровыми термометрами одинакова у всех производителей. Помимо резко возросшего спроса из-за пандемии, с 1 января 2021 года вступает в силу Минаматская конвенция о ртути, в частности, запрещающая экспорт ртутных термометров из КНР. "В преддверии этого в Китае существенно сократилось количество заводов-производителей ртутных термометров, осталось всего пара заводов, которые имеют полный цикл производства", — пояснил он.

"Россия эту конвенцию подписала, но пока не ратифицировала. Поэтому пока запрета на импорт нет, но есть запрет на экспорт из Китая. То есть мы сможем ввезти, но они не смогут экспортировать. Мы надеемся, что в связи с пандемией срок начала действия запрета будет сдвинут", — сообщил Капланович. В других компаниях, которые поставляют термометры на российский рынок, на запрос РИА Новости не ответили.