ХАБАРОВСК, 9 июл /ПРАЙМ/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал за два года на посту не принес кардинальных изменений в экономическую ситуацию в регионе, но приобрел популярность среди местных жителей, сообщил РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Если посмотреть, что произошло за два года, то действующая власть работала с ситуативной повесткой. Проводилась политика "латания дыр", не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, также ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм", — сказал агентству эксперт.

По его словам, изначально команда Фургала ставила задачей поддержание имиджа одного человека – самого главы региона. "С ней они справились на "пять". У Фургала есть высокая поддержка населения. Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения. Населению в силу объективных причин нравилось, что с ними общаются напрямую в Instagram, и власти этим пользовались, чтобы удержать позиции", — отметил политолог.

Он добавил, что в случае отстранения Фургала новому руководителю региона придется решать проблемы, которые накопились за последние годы.

"Кадровая скамейка в регионе ограничена, и оптимальным решением, на мой взгляд, было бы назначение (на пост губернатора — ред.) беспартийного человека со стороны", — добавил он.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.