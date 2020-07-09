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КОММЕРСАНТ

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— Пармезанщина тоже не решение — Минфин предлагает Белому дому решить проблему "санкционки" — отдельных видов продовольствия из Европы, включая хамон и пармезан, запрещенных в ходе кампании "контрсанкций" 2014 года, и, шире, в целом запрещенной к обороту в России потребительской продукции созданием отдельной правительственной комиссии.

— "Прессуют за заметки" — 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы "Роскосмоса", бывшего специального корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова. Защитники полагают, что Лефортовский райсуд избрал самую жесткую меру пресечения господину Сафронову необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене (ст. 275 УК).

— Детокс по высшему разряду — Как выяснил "Ъ", "Росатом" разработал весьма привлекательные параметры формирования долгосрочного тарифа на обращение с токсичными отходами. Госкорпорация хочет получить единый тариф, покрывающий все расходы компании на доставку и переработку отходов.

— Льготы на загляденье — Онлайн-кинотеатры просят распространить на них налоговые льготы по примеру IT-компаний. Такие предложения по итогам консультации с видеосервисами Ассоциация юристов России направила в правительство. Льготы помогут видеоплатформам предлагать конкурентную зарплату программистам, на которых приходится до половины штата, считают они.

— Требуйте прорыва после отстоя пены — Нестандартно вчера прошел "правительственный час" главы Минпромторга Дениса Мантурова в Совете федерации. Заседание шло вдвое дольше плана и закончилось предложением сенатора Андрея Кутепова подумать о "конфликте интересов" внутри Минпромторга и фактически о разделении ведомства.

— Сергей Лавров возглавил борьбу с неоколониализмом — Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в среду по видео-конференц-связи политические консультации в рамках формата Россия—Африка: он побеседовал с коллегами из Египта, Демократической Республики Конго и ЮАР. В центре внимания были вопросы экономического сотрудничества Москвы с африканскими странами.

— Концерн ВКО обобрали электрики — Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего советника генерального директора концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Юрия Федорова.

— Депутаты не уступят ни пяди — Депутаты приступили к подготовке законопроектов, вводящих ответственность за нарушение территориальной целостности РФ. По словам председателя комитета по законодательству Павла Крашенинникова, это необходимо во исполнение новой конституционной статьи о недопустимости отчуждения российских территорий.

— А снится им не рокот космодрома — Госдума может пополниться еще одним космонавтом и одним хоккеистом — в двух из четырех кампаний по довыборам депутатов примут участие Александр Самокутяев и Андрей Коваленко. В нижней палате парламента уже заседает около двух десятков профессиональных спортсменов и трое космонавтов.

— На Капитолийском уме — В Палате представителей США в формате видеоконференции прошло заседание подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде комитета по международным делам, целиком посвященное России.

— Последнее слово поддержали открытым письмом — Более ста ученых, правозащитников и политиков из США и стран Европы обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в уголовное преследование 64-летнего историка Юрия Дмитриева. Открытое письмо опубликовано правозащитным центром "Мемориал" накануне приговора в судебном процессе по делу господина Дмитриева.

— Правозащитники не находят понятного терроризма в УК — Статья УК РФ об организации террористического сообщества и участии в нем крайне неопределенна, допускает множество интерпретаций и таким образом "развязывает руки следствию", говорится в докладе правозащитного центра "Мемориал".

— Дню России подыскивают новую дату — Член Общественной палаты РФ Ирина Волынец предложила президенту России Владимиру Путину перенести празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Нынешняя дата вызывает, по ее мнению, ассоциации с распадом Советского Союза.

— Рынку подольют бензина — Обязательные нормативы для нефтекомпаний по продаже топлива на бирже будут увеличены. Но, по данным "Ъ", ФАС и Минэнерго пока не достигли согласия в том, насколько они вырастут. ФАС настаивает на росте доли биржевых продаж бензина с нынешних 10% до 15% от производства, а Минэнерго согласно только на 11%.

— Жилье освобождают от третьих лиц — Поправки к закону о госрегистрации недвижимости вызвали переполох на рынке: бизнес-сообщество через "Деловую Россию" пытается убедить Госдуму отказаться от введения запрета на перепродажу третьим лицам данных, полученных из ЕГРН.

— Эквайрингу приписывают низость — Разворачивается очередной виток борьбы вокруг эквайринговых комиссий — московское отделение "Деловой России" обратилось в Госдуму с предложением законодательно ограничить их. Впрочем, депутаты направляют эти вопросы Банку России, а регулятор советует пользоваться более экономичной системой быстрых платежей (СБП).

— У акций растут биржи — Московская биржа может начать торги акциями американских компаний в середине августа. До конца года инвесторам будут доступны ценные бумаги полусотни эмитентов. Поддержать торги может Сбербанк, который готов дать своим клиентам доступ к Московской бирже, не дав его ранее к Санкт-Петербургской площадке.

— Инвесторы сплавляют лишние деньги — Цены на золото на мировом рынке стремительно преодолели уровень $1800 за тройскую унцию, с начала года котировки выросли более чем на 20%. Риски второй волны коронавируса, обострение отношений США и Китая, а также масштабная денежная подпитка развитых экономик подхлестнули спрос.

— Колеса оборачиваются штрафами — Объединенная металлургическая компания может столкнуться с антимонопольными штрафами за рост цен на железнодорожные колеса. Так, ФАС признала Выксунский метзавод ОМК виновным в завышении цен с апреля 2019 года, и теперь компании может грозить оборотный штраф в размере до 15% от выручки от продажи колес на рынке РФ в 2019 году.

— Арендаторы не въезжают — Пересмотр компаниями своих планов на переезд и сдача офисных площадей в субаренду привели к значительному сокращению спроса на помещения в бизнес-центрах Москвы. По данным консультантов на рынке недвижимости, количество сделок по аренде и покупке офисов в первом полугодии снизилось почти вполовину по сравнению с январем—июнем 2019 года.

— У Comepay не прошел платеж — Некогда крупнейший оператор платежных терминалов Comepay прекратил существование. Его ключевая структура — ООО "Кампэй" — признана банкротом по иску Альфа-банка, который хочет взыскать с компании или ее учредителей около 327 млн руб.

— "Яндекс.Лавка" отправляется на полки — Развивающая сеть дарк-сторов "Яндекс.Лавка" апробирует в Москве продажу куриных яиц, бутилированной воды и молочных продуктов под собственной маркой "Из лавки". По мнению экспертов, в качестве поставщиков компания сможет привлекать в основном небольших производителей и ей придется очень внимательно следить за качеством.

— "Фиксики" учат китайский — ГК "Рики" договорилась о крупной сделке по продаже российской анимации за рубеж. Китайская Tencent (акционер Mail.ru Group) приобрела у нее права на онлайн-показ будущего сезона сериала "Фиксики" и адаптацию формата для китайского рынка более чем за 100 млн руб.

— Программные маневры — В конце июня президент РФ Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах поддержки IT-отрасли: в ней бессрочно снизят ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Такие ставки могли сделать Россию одной из наиболее выгодных стран для разработки программного обеспечения (ПО), если бы не ложка дегтя.

— "Неприятная особенность IT-сектора в том, что не на что уменьшать НДС" — Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper.

— Цена вопроса — Директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская об отмене льготы по НДС на продажу ПО.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Катастрофа в Норильске может привести к суду Росприроднадзора и "Норникеля" — "Норникель" оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, об этом компания в письме уведомила Росприроднадзор", – сообщила пресс-служба "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и никеля.

— Слишком много "газа свободы" — В июне и июле заказчики отказались от поставок 70 партий сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщило Управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Кроме того, было отменено 40 поставок, запланированных на август.

— Госдума ужесточит ответственность за сепаратизм и смягчит – за призывы к нему — В Уголовном кодексе (УК) вскоре появится новая статья 280.2 – "нарушение территориальной целостности РФ", – которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

— Подробности дела Ивана Сафронова надежно засекречены — Защита арестованного на два месяца советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова обжаловала его арест, заявил 8 июля его адвокат Иван Павлов. Дата слушаний еще не назначена.

— Деньги под крылом норматива — Банк России установит норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров. С 1 апреля 2022 г. он составит 4%, с 1 октября 2023 г. увеличится до 6%, с 1 апреля 2025 г. – до 8%, следует из проекта указания Центробанка.

— Джо Байден хочет ограничить импорт из России — Россия вместе с Китаем представляет "угрозу национальной безопасности США", заявил предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена на своем сайте. В связи с этим Байден предложил "разработать новые подходы к обеспечению безопасности и обновить правила торговли", подключив к этому процессу союзников США.

— "Наш клиент не хочет отказываться от Boeing 737Max" — Председатель совета директоров "Сбербанк лизинга" Кирилл Царев о сделках в пандемию и невозможности "понять и простить" долги.

— Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в России — Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) договорилось о сотрудничестве с мобильным приложением TikTok, рассказал представитель Ростуризма и подтвердил представитель TikTok.

— Чем обернулись просьбы заемщиков о кредитных каникулах — Далеко не все заемщики, которые в пандемию потеряли возможность платить по кредиту, смогли легко уйти на кредитные каникулы. На форумах и специализированных сайтах появилось множество жалоб: вместо запрошенных выгодных кредитных каникул по закону, принятому в этом году (106-ФЗ), банки подключают клиентам, попавшим в трудную ситуацию, собственные более дорогие программы реструктуризации, а отказаться от них нелегко.

— Европе не хватает туристов — Европейские страны постепенно открывают границы для путешественников. Но отели, рестораны, музеи и другие предприятия туристического сектора не могут похвастать привычной для высокого сезона заполненностью даже в самых популярных уголках Старого Света, например на Лазурном берегу во Франции или на озере Комо в Италии.

— O1 Properties откроет три новых гибких офиса Space 1 — Созданная O1 Properties сеть Space 1 планирует открыть три гибких офиса общей площадью 6400 кв. м в Москве. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с компанией и объектами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Царицу лишают трона — Госдума приняла в трех чтениях закон, запрещающий применять сокращенную судебную процедуру в делах по тяжким преступлениям. Таким образом, признание обвиняемого больше не будет главным аргументом для быстрого приговора суда.

— Счастливый момент — В Санкт-Петербурге дети-сироты по достижении 18 лет получают благоустроенное жилье. На днях в торжественной обстановке ключи от квартир были вручены еще пятнадцати юношам и девушкам. Они переедут в 25-этажный дом в поселке Шушары.

— Короткий метр — Программа выдачи льготной ипотеки под 6,5%, породившая ажиотажный спрос на новостройки, может завершиться раньше срока. Общий лимит программы составляет 740 млрд рублей, а банки уже подали заявки на выдачу кредитов более чем на 1 трлн рублей.

— Построимся дружно — Минюст предложил сделать максимально прозрачной информацию об общественных слушаниях. Местным властям придется выкладывать в интернет планы застройки и информацию о проведении слушаний. Жители смогут оставлять свои замечания онлайн.

— Границу закрыли статьей — В Госдуму внесен первый законопроект во исполнение обновленной Конституции. Этот документ приравнивает отчуждение территорий РФ к экстремистской деятельности. Срок лишения свободы за такое деяние может составить до десяти лет.

— С прицелом на процент — Поручение президента сделать "Промсвязьбанк" опорным для оборонно-промышленного комплекса выполнено. Сейчас эта кредитная организация вышла в лидеры по обслуживанию предприятий отрасли. Об этом доложил президенту Владимиру Путину председатель банка.

— Паспорт для свои — Иностранцы смогут получать паспорта РФ в упрощенном порядке, если у них есть дети, проживающие в России и имеющие гражданство. Такой закон одобрил Совет Федерации.

— Ответят всем — Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала довести до конца расследование всех правонарушений, связанных с попытками двойного голосования на плебисците по Конституции. На контроле у ведомства и проверки по каждой жалобе о принуждении к голосованию.

— Открыто и гибко — Широкое распространение коронавирусной инфекции ставит под угрозу все достижения мира по сокращению бедности, считает Михаил Мишустин. Поэтому в России в качестве основных задач сейчас определены меры для поддержания доходов населения.

— "Цифра" напряжения — Главный урок эпидемии COVID-19 с точки зрения соблюдения прав и свобод — медицина выдюжила. Второй урок — надо дорабатывать цифровизацию. В рамках ее развития Совет по правам человека при президенте РФ предложил впервые в стране провести административную амнистию.

— Вместо пушек — Потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса по ряду направлений диверсификации реализуется недостаточно. Такое заявление в среду на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии сделал курирующий в правительстве России оборонку вице-премьер Юрий Борисов.

— Из защиты извлекут средства — Спрос на маски и другие средства индивидуальной защиты в России снижается с уходом коронавируса. Поэтому уже сейчас нарастившие производство предприятия должны искать новые рынки сбыта, так как внутренний спрос полностью удовлетворен, заявил Денис Мантуров.

— Если шприцы прокололись — Компенсации за тяжелые последствия, которые иногда возникают после прививок, собираются многократно увеличить. Законодатели разрабатывают поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

— Забыл и уехал — Депутаты предлагают не отправлять на штрафстоянку автомобиль, если у водителя нет документов на него, но есть их фотография в смартфоне. Закрепление подобной позиции в КоАП позволит избежать задержания машины, если у ее владельца украли документы.

— Деньги поданы — Из 85 субъектов РФ только 35 отчитались о создании всех условий для получения субсидий на горячее питание в школах, еще столько же планируют закончить работы на школьных пищеблоках в ближайшее время. Окончательный перечень регионов, которые получат субсидии, будет утвержден 15 июля.

— От трех и дальше — Около 20 процентов российских детей сегодня рождаются в многодетных семьях, напомнила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на онлайн-встрече, посвященной Всероссийскому проекту "Многодетная семья".

— Не нарушая тайны — Конституционный суд разрешил присяжным давать пояснения суду о соблюдении тайны совещательной комнаты. УПК РФ относит ее нарушение к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, которое влечет безусловную отмену приговора, поэтому суд должен иметь возможность достоверно установить факт нарушения, указал КС.

— Уроки пандемии — Как в разных странах справились с "удаленкой", что ждет российское образование в сентябре, какие проблемы существуют в условиях пандемии. Эти и другие вопросы обсудили эксперты на онлайн-конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

— "Прометей" против ракет — Новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 скоро встанут на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал Сергей Бабаков.

— Билеты отложат на будущее — Авиакомпании станут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за несостоявшиеся из-за пандемии регулярные рейсы. Нормы будут действовать только в случае чрезвычайных ситуаций или введения режима повышенной готовности.

— Вирус полетел — Новый коронавирус может распространяться по воздуху в дополнение к воздушно-капельному, воздушно-пылевому и контактному способам. Результаты исследования сейчас изучают в ВОЗ. И хотя выводы не окончательные, и ученые продолжают работать, рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения инфекции могут быть скорректированы.

— Час уплаты близок — Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за I квартал 2020 года, перенесенный на три месяца из-за пандемии, истекает 28 июля, напомнил замначальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков во время всероссийского делового онлайн-конгресса.

— Подъемный экран — Пандемия обострила потребность в телемедицине. "Есть опыт в предоставлении такой помощи дистанционно самым тяжелым, самым уязвимым категориям хронических пациентов с помощью телемедицинских технологий. И этот сегмент необходимо развивать", — заявил Леонид Рошаль.

— Деньги пока ни к селу — Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления льготных кредитов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство жилых зданий на селе. Речь идет о том, что получить госсубсидии смогут больше претендентов, но в меньшем размере.

— На все случаи жизни — Зарегистрироваться в соцсетях или торговых агрегаторах можно будет с помощью аккаунта на портале госуслуг. Речь может идти об интернет-магазинах, порталах аренды недвижимости, сайтах по поиску работы. Эксперимент продлится до 1 июля 2021 года.

— Полет казенного миллиарда — Следственный комитет завершил расследование и передал в суд дело о хищении миллиарда рублей у структуры Росавиации. В роли обвиняемых выступают два адвоката и сотрудник госкомпании.

— Убрать конкурента — Имидж президента Украины понес очередную тяжелую утрату: ближайших советников Владимира Зеленского обвинили в заказе политического убийства. О готовившемся покушении на себя сообщил живущий в Европе лидер именной партии и блогер Анатолий Шарий.

— На грани смерти из-за маски — Почему во Франции водитель автобуса попал в реанимацию — Французы шокированы трагедией, которая произошла в городе Байонна на юго-западе страны в десятке километров от границы с Испанией.

— Написанному верить — Написание мемуаров стало давно укоренившейся традицией в Соединенных Штатах. Это и способ разрекламировать себя, и возможность дополнительно подзаработать на своей "истории успеха". Особенно мемуары любят экс-политики — для них это способ обелить себя.

— А Бельгия против — Бельгия вслед за Венгрией отказалась открывать внешние границы для граждан из стран, входящих в список одобренный Еврокомиссией. Ситуация с коронавирусом в этих странах не вызвала доверия у бельгийских властей.

— В ФРГ ждут банкротств — Из-за пандемии коронавируса каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства.

— В ООН обсудят Трампа — Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани в январе этого года является грубым нарушением международного права со стороны США. Об этом, как сообщает израильская газета The Jerusalem Post, заявила спецпредставитель ООН по вопросам внесудебных и произвольных расправ Агнес Калламар.

— Становится горячо — Лес вспыхнул в пяти километрах от поселка Батагай из-за сухих гроз. Ветер погнал пламя в сторону нефтебазы. От масштабной катастрофы регион спасло расширение минерализованной полосы между лесным массивом и емкостями.

— Кофейная революция — В парке "Зарядье" после перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, появились автоматы с мороженым и даже робот-бариста, который меньше чем за минуту сделает кофе или молочный коктейль.

— Вперед и с Пресней — Масштабная реконструкция инженерных сетей начинается в центре Москвы. Чтобы провести работы, дорожники введут ограничения на ряде улиц в районе столичного зоопарка.

— Легче дышится — За последние годы воздух в Москве стал заметно чище. Жалобы от жителей города на его загрязнение поступают все реже. Во многом это результат контроля автоматических станций, которые круглосуточно анализируют состояние воздуха более чем по 20 параметрам.

— Без дела не оставят — Для жителей Сибири, потерявших работу в период пандемии, неплохим выходом из ситуации становятся предложения интернет-площадок с разовыми заданиями от заказчиков.

— Все под рукой — Реанимобили, выполненные на базе Ford Transit и ГАЗ, в рамках национального проекта "Здравоохранение" получили медицинские организации Свердловской области. Все — класса C, то есть с максимальным набором оборудования.

— Геопарк в сети — Геопарк "Янган-Тау" официально включили в глобальную сеть ЮНЕСКО. Прошедшая Ассамблея этой всемирной организации утвердила решение своего Совета, принятое в прошлом году.

— Элита на вырост — В Ульяновской области будут возвращать 95 процентов затрат на выращивание различных сельскохозяйственных культур фермерам, засевающим поля семенами от местного аграрного университета. Цель этого проекта — увеличить производство зерна высокого качества на полях региона до двух миллионов тонн.

— Дюма на карантине — На Дону открылись библиотеки, но с особыми условиями работы: сданные книги проходят 3-дневный карантин, чтобы не стать переносчиками инфекции.

— Андрей Бочкарев: До конца года в столице введут в строй 40 детсадов и школ — На территории бывшего Тушинского аэрополя, где сейчас строится крупный жилой комплекс, появился первый детский сад. Новоселам он очень нравится: расположен прямо под окнами их квартир. "Из дома можно будет наблюдать, как малыши гуляют, чем занимаются на детской площадке", — говорят они.

— От дома до работы — В Москве подписали первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий (КРТ) — он подразумевает, что инвестор будет застраивать промзону не только жильем, но и социальной инфраструктурой и местами приложения труда, а за срыв сроков строительства заплатит городу крупные штрафы.

— Птицы и ветер — В Ландшафтном парке ВДНХ установили две новые арт-композиции, созданные специально для главной выставки страны. Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, инсталляция "Птицы" принадлежит французскому художнику Седрику Ле Борну, чьи работы выставляются на крупных фестивалях по всему миру.

— Памятник с петлей на шее — В Джорджии сотни вооруженных людей назвали себя "черным ополчением" и требуют, чтобы им выделили целый штат для создания своего государства. Приведет ли этот цветной бунт к "цветной" революции, размышляют эксперты "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Клик души: Памфилова назвала регионы с потенциалом внедрения ЭДГ — Татарстан, Санкт-Петербург, Красноярский край, Карелия и ряд других регионов имеют высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования (ЭДГ). Об этом "Известиям" сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— Юношеский подряд: молодежь предложили трудоустраивать за госсчет — Выпускников вузов и колледжей предложили устраивать на годовые стажировки, а зарплату новичков или ее часть — компенсировать из бюджета. Такую инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР).

— Не варенье варят: как распознать в квартиранте наркоторговца — Рекордную партию синтетических наркотиков изъяли оперативники ФСБ в Ленинградской области на этой неделе — 55 кг амфетамина и МДМА предназначались для реализации в Центральной России и на юге страны. Эксперты считают, что рынок запрещенных препаратов "из пробирки" растет вместе с числом лабораторий.

— Восток — дело строгое: арест Сафронова может быть связан с поставками оружия в Алжир — Дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы "Роскосмоса", экс-журналиста Ивана Сафронова, может быть связано с контрактом на поставку комплексов "Искандер" в Алжир в 2017 году. Именно этот период фигурирует в следственных материалах — по словам адвокатов арестованного, ФСБ считает, что тогда Иван Сафронов получил задание от чешских спецслужб.

— Конференц-счет: банки предложили ЦБ обслуживать юрлиц по видеосвязи — Кредитные организации попросили Центробанк идентифицировать юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний. Пилотировать новации в регулятивной "песочнице" готовы СКБ-банк и БКС Банк, рассказали "Известиям" их представители.

— Цифры жизни: игрушкам предлагают ввести маркировку — В России предлагают ввести цифровую маркировку игрушек. Такая просьба была направлена главам Минпроторга и Минздрава из Госдумы. Там отмечают, что сейчас наблюдается рост объема контрафактного оборота этих товаров и их качество оставляет желать лучшего — в игрушках сегодня можно обнаружить свинец, фенол, формальдегиды, ртуть и прочие опасные вещества.

— Мимо кассы: трафик в торговых центрах не восстановился после карантина — Число посетителей торговых центров в конце июня — начале июля не вернулось к "доковидным" показателям ни в одном из крупных городов России. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", с которым ознакомились "Известия".

— Платформа собственности: власти нашли способ контроля частных инвестиций — Минкомсвязь предложила выделить 5 млрд рублей на создание государственной информационной системы "Капиталовложения". Она станет электронной средой для взаимодействия инвесторов, банков, государства и других заинтересованных сторон. Онлайн-сделки, которые предусматривает новый механизм защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), позволят упростить привлечение денег для госпрограмм развития, считают эксперты, а также контролировать частные инвестиции.

— Деньги перевелись: кибермошенники переключились на онлайн-торговлю — Кражи денег с карт граждан с помощью фейковых интернет-магазинов становятся массовыми: за период карантина количество таких случаев выросло в шесть раз. Мошенники заманивают клиентов на подставные сайты, которые часто маскируются под официальные и хорошо известные.

— TikTok высокого напряжения: США допустили блокировку сервиса — Популярное китайское приложение TikTok может быть заблокировано в Соединенных Штатах, дал понять госсекретарь Майк Помпео. Повод для того, чтобы лишить к нему доступа порядка 30 пользователей в США, серьезный: в Вашингтоне полагают, что китайские власти имеют доступ к пользовательским данным клиентов.

— Судный день: отменят ли на Украине закон об исключительности мовы — Конституционный суд Украины начал рассматривать закон об исключительности мовы. Жалобу подали представители оппозиции, которые считают, что нормативный акт противоречит законодательству. Первый день слушаний, однако, показал, что существенных изменений документа ждать не стоит.

— Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса — Россия имеет все шансы предотвратить вторую волну коронавируса и избежать жесткого карантина. Об этом "Известиям" заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что отмена ограничений в России не привела к резкой вспышке заболевания, развитие пандемии удается контролировать. Между тем другие государства уже отправились на повторный локдаун.

— Звездный час: генерал-лейтенант Александр Чайко стал Героем России — Заместителю начальника Генерального штаба генерал-лейтенанту Александру Чайко присвоено высшее звание — Герой Российской Федерации. Соответствующий закрытый указ уже подготовлен, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. Ожидается, что само награждение пройдет в ближайшее время. По мнению экспертов, медаль "Золотая Звезда" является признанием успехов генерала в должности командующего группировкой РФ в Сирии.

— Титаны воздуха: лайнеры МС-21 смогут летать в три раза дольше — Ученые создали сверхпрочный сплав для отечественных авиационных двигателей. — Прочность титановых лопаток — самых нагруженных элементов отечественного авиационного двигателя ПД-14 — возрастет на 20%. Благодаря чему их ресурс повысится в два-три раза. Это, в свою очередь, значительно увеличит надежность и долговечность силовой установки самолета МС-21, сократив время на ее техническое обслуживание.

— Штамм действий: двойной тест предскажет тяжелую форму COVID-19 — Вероятность тяжелого течения COVID-19 можно предсказать при одновременном проведении стандартного теста ПЦР на наличие коронавируса и теста на антитела IgM. Именно эти белковые молекулы вырабатываются в самом начале заболевания. В статье китайских ученых говорится, что риск возникновения опасных осложнений возрастает, если при подтверждении наличия коронавирусной инфекции проверка на антитела показывает отрицательный результат: это свидетельствует о слабой реакции организма на заражение.