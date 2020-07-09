ПЕКИН, 9 июля (Dow Jones). Темпы снижения цен производителей в Китае замедлились в июне на фоне восстановления цен на сырьевые товары, а также улучшения ситуации в производственном секторе страны. Об этом в четверг сообщили в Национальном бюро статистики Китая.

Согласно представленным данным, индекс цен производителей (PPI) Китая в июне упал на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 3,7% в мае. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали падения индикатора на 3,2%.

Цены производителей на товары в связанных с нефтяной промышленностью отраслях экономики выросли по сравнению с предыдущим месяцем на фоне восстановления мировых цен на нефть, отметил Дун Лицзюань, представитель бюро статистики.

Индекс потребительских цен (CPI) Китая в июне вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 2,4% в мае, которое оказалось наиболее слабым за 14 месяцев. Экономисты прогнозировали рост индекса CPI на 2,6%.

Цены на продукты питания в Китае повысились на 11,1% в июне после роста на 10,6% в мае, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% после повышения на 0,4% в мае.

Наводнение в южных регионах страны, а также появление новых случаев заражения коронавирусом в Пекине привели к дефициту овощей в некоторых районах, и это способствовало росту цен на продукты питания, отметил Дун.

Темпы роста цен на свинину в Китае в июне продолжали замедляться. Цены на свинину повысились на 81,6% после роста на 81,7% в мае, внеся позитивный вклад в индекс CPI в размере 2,05 процентного пункта.

— Перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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