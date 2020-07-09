МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 509, до 707 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 509 в 85 регионах, в том числе 27,3% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 707 301 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, в Свердловской области — 276, в Ханты-Мансийском автономном округе — 265.

Также зафиксировано в Иркутской области — 243, 224 — в Нижегородской области.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано Еврейской АО (5), в Севастополе (3) и на Чукотке (1).

За сутки в России выписаны 8 805 человек после COVID-19, за все время выздоровели 481 316 человек.

За сутки умерли 176 человек с коронавирусом, за все время — 10 843.