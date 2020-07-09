В Москве объявили об очередном этапе снятия эпидемиологических ограничений
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва объявила о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
С 13 июля в Москве отменяются следующие ограничения:
- Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений
- Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа
- Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием: количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок
- Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские досуговые центры
- Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг жителям города и других видов деятельности, но санитарные требования сохраняются.
Отмечается, что администрации предприятий и компаний могут самостоятельно решать вопрос о том, продолжать ли сохранять дистанционный режим работы, или пришло время вернуть сотрудников в офисы.
"При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен", — говорится в сообщении мэра.
Использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах все еще необходимо.
С 1 августа будут сняты еще ряд ограничений.
- Возобновится работ театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест. Условие — заполнения зала не более чем на 50%.
- Число зрителей спортивных соревнований можно увеличить с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
- Возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.
https://1prime.ru/News/20200709/831748613.html