МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва объявила о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

С 13 июля в Москве отменяются следующие ограничения:

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений

Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа

Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием: количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок

Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские досуговые центры

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг жителям города и других видов деятельности, но санитарные требования сохраняются.



Отмечается, что администрации предприятий и компаний могут самостоятельно решать вопрос о том, продолжать ли сохранять дистанционный режим работы, или пришло время вернуть сотрудников в офисы.

"При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен", — говорится в сообщении мэра.

Использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах все еще необходимо.

С 1 августа будут сняты еще ряд ограничений.