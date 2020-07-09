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КАЗАНЬ, 9 июл /ПРАЙМ/. Российская IT-индустрия в последние годы демонстрировала достаточно стабильные темпы роста, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Российская IT-отрасль в последние годы демонстрировала достаточно стабильные темпы роста. Во многом это удалось благодаря ранее принятым мерам государственной поддержки", — заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

Он отметил, в частности, что за последние шесть лет почти на 50% вырос спрос на программные решения и IT-услуги внутри страны. При этом еще быстрее увеличивался спрос на российские разработки на внешнем рынке – на экспорте софта и IT-услуг, за это время он вырос на 80%.

"Важно, что отрасль становится всё более зрелой и самостоятельной. Валовая добавленная стоимость этого сектора за последние шесть лет выросла более чем в два раза. В индустрии сегодня трудятся у нас более полумиллиона квалифицированных специалистов, а её доля в структуре ВВП за это время также увеличилась почти вдвое", — рассказал глава кабмина.