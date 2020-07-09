БЕРЛИН, 9 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте связал предоставление финансовой помощи из будущего фонда восстановления экономики ЕС с проведением реформ, против чего выступают страны юга, а также Германия.

"Для всех стран-членов было бы лучшим вариантом, если бы они могли смягчать экономические последствия (пандемии). Германия это делает, Нидерланды это делают. Но Германия и Нидерланды могут дальше хорошо развиваться, только если весь Евросоюз хорошо развивается, поскольку в Европе все наши экономические системы — не только в Евросоюзе, но все — очень тесно друг с другом связаны, поэтому мы будем вести переговоры в Европейском совете на следующей недели по фонду восстановлению экономики", — заявил Рютте перед встречей с канцлером Ангелой Меркель в Берлине.

Он добавил, что считает важным создание такого фонда, но подчеркнул, что такой фонд должен быть связан с реформами, "чтобы все страны-члены ЕС были сильными". При этом Германия выступает против привязки финансовой помощи с реформами — против такого подхода резко выступают страны юга, которым в результате долгового кризиса 2009 года пришлось пойти на реформы в обмен на помощь других стран ЕС.

"Мы также будем обсуждать долгосрочные финансовые рамки (бюджет ЕС), которые также очень важны для восстановления экономики Евросоюза. В них также будут очерчены направляющие для будущего развития. Мы в любом случае можем подчеркнуть, что ЕС должен экономно обращаться с деньгами, мы не хотим, чтобы нетто-взнос (в бюджет) вырос вследствие Brexit и кризиса коронавируса, поэтому мы должны принимать решения. Мы за зеленую Европу, цифровизированную Европу, но за Европу, которая крепко держится за свои ценности, как правовое государство с определенными правилами игры, которые всюду уважаются. Только так мы можем восстановить потенциал экономического роста", — добавил премьер.

Внеочередной саммит в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от сильнейшего экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Как раз эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды считают, что 500 миллиардов евро также должны выдаваться пострадавшим от коронавируса странам в виде кредитов, а не субсидий.