МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не привлекать арендодателей к административной ответственности за использование их арендаторами труда иностранных работников без соответствующего разрешения, а также труда иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу или патента.

Авторы законопроекта, депутаты Госдумы Алексей Балыбердин, Дмитрий Сазонов, Виталий Бахметьев, Антон Гетта, Максим Иванов, Денис Москвин, Алексей Кобилев поясняют, что согласно действующему законодательству арендодатель подлежит административной ответственности за действия арендаторов, которые не имеют разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют труд иностранных работников либо привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу или патента.

"Законопроектом предлагается уточнить субъектный состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.16 КоАП РФ за действия арендатора, нарушающие нормы трудового и миграционного законодательства. Из указанного субъектного состава предлагается исключить добросовестных арендодателей, которые не имеют возможности осуществлять контроль за привлечением арендатором иностранных и лиц без гражданства к легальной трудовой деятельности", — говорится в документе.

Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, отмечают авторы документа.