МОСКВА, 9 июл – РИА Недвижимость. Работа над созданием цифровых платформ в строительстве позволит сделать рывок в развитии отрасли и ускорить темпы реализации проектов, написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Facebook.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении с 1 августа количества обязательных требований в строительстве на 30%. Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тысяч обязательных требований. После вступления в силу постановления их число снизится почти на 3 тысячи единиц.

"Один из вызовов, стоящих перед правительством сегодня — это цифровизация. Строительство не остается в стороне — мы ведем обширную работу в этом направлении. Все последние месяцы работаем над созданием цифровых платформ в строительстве. Планируем перевести основные госуслуги в электронный вид. Проведем автоматизацию надзорных органов", — написал Хуснуллин.

Он также добавил, что планируется создать единый каталог проектной документации федеральных объектов для возможности повторного использования.

"Готовим нормативную базу для внедрения BIM-технологий. Разрабатываем программу для обучения государственных заказчиков BIM-технологиям. Все эти шаги позволят нам сделать значительный рывок в развитии отрасли и ускорить темпы реализации наших проектов", — добавил вице-премьер.