БРЯНСК, 9 июл /ПРАЙМ/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов полагает, что область вошла в десятку лидеров инвестиционного климата благодаря планомерной работе в рамках региональной стратегии социально-экономического развития "10 точек роста".

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года. Она отметила, что благодаря усилиям управленческой команды Ярославская область серьезно улучшила свои показатели по поддержке малого бизнеса. Это позволило региону войти в десятку лидеров, поднявшись с 18 места.

"Мы совершили настоящий прорыв — вошли в десятку национального рейтинга состояния инвестиционного климата, за год поднявшись сразу за на 8 позиций. Все это – результат планомерной работы, которую мы начали несколько лет назад, когда формировали стратегию социально-экономического развития области "10 точек роста", — приводит пресс-служба правительства слова Миронова.

Губернатор отметил, что благодаря наращиванию инвестиций, предпринимательской активности, регион получает ценный ресурс, с помощью которого появляется возможность развивать социальную сферу, здравоохранение и образование, реализовывать проекты благоустройства городской среды, повышать качество жизни населения региона.

По итогам работы правительства Ярославской области в 2019 году было отмечено снижение административной нагрузки. Высокую оценку получило законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также институт оценки регулирующего воздействия, говорится в сообщении.

По словам губернатора, рейтинг добавил регионам соревновательного духа, в результате этой гонки побеждает вся страна.