9 июля (Dow Jones). Фьючерсы на золото в четверг снизились, днем ранее завершив торги на самом высоком уровне с сентября 2011 года. При этом цены на этот металл оставались выше 1800 долларов за унцию, так как число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превысило 1 млн.

"Экономика США восстанавливается, но, судя по данным, это восстановление неравномерно", — отметил Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade. "Создается ощущение, что импульс восстановления угасает или выравнивается", — добавил он.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 28 июня – 4 июля снизилось почти на 100 000, до самого низкого уровня за 4 месяца и составило 1,31 млн, а число вторничных заявок на пособие по безработице на неделе 21-27 июня сократилось до 18 млн с 18,8 млн на предыдущей неделе.

С учетом всех программ финансовой поддержки населения число людей, получающих пособия, на неделе 14-20 июня без коррекции составило 32,9 млн против 31,5 млн на предыдущей неделе.

После публикации данных по заявкам фьючерсы на золото компенсировали потери, понесенные незадолго до выхода отчета.

"Если бы инвесторы действительно ожидали скорого возвращения активности к уровням, наблюдавшимся до пандемии, цены на золото не находились бы на 9-летних максимумах, так что инвесторы, не остающиеся в стороне от общей склонности к риску, при этом хеджируют свои позиции при помощи активов-убежищ", — сказал Хуссейн Сайед, старший рыночный аналитик FXTM.

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов в четверг упали на 16,80 доллара, или на 0,9%, до 1803,80 доллара за тройскую унцию. Накануне наиболее активно торгующиеся контракты завершили торги ростом на 0,6%, по 1820,60 доллара за унцию, достигнув самой высокой цены закрытия с 14 сентября 2011 года, согласно данным FactSet. Котировки в четверг достигли внутридневного минимума 1799,60 доллара.

Драгоценные металлы получают поддержку на ожиданиях длительного периода налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, которое должно поддержать экономику после пандемии COVID-19. Между тем в июле золото традиционно востребовано ввиду физического спроса и покупок биржевых фондов (ETF), замечают некоторые аналитики.

Согласно Всемирному совету по золоту, чистый приток средств в золотые биржевые фонды достиг 39,5 млрд долларов, превысив предыдущий годовой рекорд 23 млрд долларов, зафиксированный в 2016 году.

Ослабление доллара также содействует росту цен на сырьевые товары, торгующиеся за валюту США, напоминают некоторые эксперты. Индекс доллара ICE вырос на 0,3% в четверг, но за истекший период текущей недели снизился примерно на 0,8%, согласно данным FactSet.

"Наиболее важным фактором влияния на рынок (драгоценных металлов)….похоже, является ослабление доллара в период, когда доходность (казначейских облигаций) также остается низкой", – поясняет Марк Ньютон, технический аналитик Newton Advisors.

В июле этого года металлы будут укрепляться, и в следующие недели можно рекомендовать длинные позиции по серебру и золоту, добавляет он.

Сентябрьские фьючерсы на серебро упали на 20 центов, или 1%, до 18,962 доллара за унцию, после роста накануне на 2,5% до самой высокой отметки закрытия наиболее активно торгующихся контрактов с сентября 2019 года. За истекший период текущей недели фьючерсы на серебро подорожали примерно на 3%.

Джеймс Хацияннис из Ploutus Capital Advisors отметил, что "сохраняет бычий прогноз по серебру", и темпы роста цен на него, вероятно, будут опережать темпы золота до конца года. По его мнению, цены на серебро могут достичь уровня 25 долларов за унцию, "если коронавирус не будет побежден".

Дальнейшее распространение пандемии "спровоцирует повышение цен на серебро, так как доллар будет ослабевать, и добыча серебра вновь будет сокращаться", добавил он.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 0,5%, до 2,8385 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину подешевели на 4,2%, до 846,90 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий подскочили на 1,3%, до 1963,20 доллара за унцию.

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