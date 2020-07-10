МОСКВА, 10 июля /ПРАЙМ/. Мировые поставки персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) во втором квартале выросли на 11,2% в годовом выражении, до 72,3 миллиона устройств, поскольку сохранение режима изоляции во многих странах спровоцировало рост спроса на ноутбуки, говорится в предварительной оценке аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Несмотря на проблемы с логистикой в ​​начале квартала, стоимость и частота воздушных и морских перевозок приблизились к нормальным (то есть уровней до COVID-19). Это в сочетании с увеличением производства ПК (а в некоторых случаях и с превышением предыдущих уровней) означало, что дистрибьюторы по всему миру имели достаточный запас устройств и были готовы удовлетворить всплеск спроса", — говорится в документе.

Первое место по объему поставок в отчетном квартале заняла компания HP — 18,082 миллиона устройств, рост на 17,7% в годовом выражении. Доля компании на рынке при этом выросла до 25% с 23,6% во втором квартале 2019 года. Второе место по объему поставок заняла компания Lenovo с 17,411 миллиона компьютеров (рост на 7,4% год к году), ее доля рынка сократилась до 24,1% с 24,9% годом ранее.

Третье место сохранила Dell Technologies: ее поставки выросли на 3,5% в годовом выражении, до 12,01 миллиона устройств. Доля рынка компании опустилась до 16,6% с 17,9% годом ранее. Компания Apple заняла четвертое место по объему поставок с 5,594 миллиона устройств (рост на 36%), ее доля на рынке выросла до 7,7% с 6,3% во втором квартале прошлого года.

Топ-5 по объемам поставок персональных компьютеров закрыла Acer Group: она в отчетном квартале отгрузила 4,828 миллиона устройств, что на 12,7% больше в годовом выражении. Доля рынка у компании выросла до 6,7% с 6,6% годом ранее.