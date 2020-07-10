ВАШИНГТОН, 9 июл /ПРАЙМ/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и глава группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс подтвердили в четверг, что осенняя сессия двух финансовых институтов пройдет в виртуальном формате из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

"Руководство МВФ и группы Всемирного банка рекомендует, чтобы ежегодные встречи 2020 года, которые должны пройти 12-18 октября, проводились в основном в виртуальном формате", — говорится в совместном заявлении Георгиевой и Мэлпаса.

"Мы готовимся к виртуальному сценарию, но мы сохраняем гибкость с форматом встреч", — уточнили руководители финансовых институтов.

МВФ и Всемирный банк проводят встречи два раза в год в Вашингтоне с большим числом международных участников, включая руководителей минфинов и центробанков многих стран.