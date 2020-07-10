9 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США снизились в четверг, тогда как инвесторы продолжали отказываться от ставок на бесперебойное возобновление экономической деятельности.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США остается высоким, а случаи подтвержденных новых заражений коронавирусом в стране обновили дневной максимум в среду.

S&P 500 просел на 0,6%. Dow Jones Industrial Average потерял 1,4%, или около 360 пунктов

"Повторная вспышка коронавируса в США безусловно беспокоит рынки", — сказал Фейфей Ли из Research Affiliates. "Они опасаются второго периода карантина", — добавил он.

Инвесторы по-прежнему отдавали предпочтение акциям компаний, которые торговались лучше других в период беспокойства на рынке. Повышение котировок Microsoft, Apple и Amazon способствовало росту Nasdaq Composite на 0,5%, до 10548.

Восстановление фондовых индексов аналитики склонны объяснять в том числе широкомасштабными мерами налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. При этом они продолжают отслеживать данные, которые могут пролить свет на силу восстановления экономической активности и развитие ситуации с коронавирусом.

"Учитывая ряд нынешних новостей, неудивительно, что рынок фактически волатилен, – говорит Джэк Янасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Managers Solutions. – Процесс будет идти неоднородно, с взлетами и падениями. Рынок, кажется, сосредотачивается на плохих новостях о короновирусе".

Представленные в четверг данные свидетельствовали о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе до 1,3 млн. Показатель продолжает постепенно падать с достигнутого в марте пика. И все же число первичных заявок на пособие по безработице за одну неделю остается намного выше максимумов, достигнутых до начала текущего года.

Согласно Университету Джонса Хопкинса, в среду в США было выявлено 60 000 заболевшихчто является новым максимумом за один день.

Акции компаний, чье будущее зависит от возобновления экономической деятельности, оказались под давлением. Акции United Airlines Holdings, American Airlines Group, Wynn Resorts и Royal Caribbean Cruises потеряли не менее 5%.

Учитывая поток новой информации о коронавирусе, а также приближение срока президентских выборов в США, многие инвесторы ожидают, что волатильность рынков будет сохраняться.

"Перспективы экономики и фондового рынка США остаются весьма неопределенными", — отметила Сара Генри из Logan Capital Management.

Акции Walgreens Boots Alliance упали на 8,1%. Сеть аптек отчиталась о квартальном убытке, сославшись на сокращение посещаемости британских точек. Акции сети товаров для дома Bath & Beyond просели на 25% на фоне заявления о закрытии около 200 магазинов.

Фондовые индексы Китая выросли по итогам восьмой сессии подряд, возглавив подъем на азиатских рынках. На рынках других регионах наблюдается волатильность.

Shanghai Composite вырос на 1,4%, продолжив ралли, которое уже стало самым продолжительным с января 2018 года. В Японии Nikkei 225 поднялся на 0,4%, а в Гонконге Hang Seng – на 0,3%.

Как отмечает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии в европейском офисе, в Китае "внутридневные трейдеры составляют значительную часть рынка".

По его словам, трейдеры ищут признаки поддержки экономики со стороны властей: "Если где-то и произошло V-образное восстановление, так это в Китае".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 0,607%, тогда как в среду составляла 0,652%.

— Авторы Karen Langley, karen.langley@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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