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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Программный код на вырост — Михаил Мишустин объявил о плане удвоения доли IT-сектора в ВВП — На совещании в Иннополисе премьер-министр Михаил Мишустин представил общие контуры разрабатываемой в правительстве новой программы господдержки IT, частью которой является налоговой маневр в этой отрасли.

— С иностранного софта скачают НДС — Отечественные программы из реестра сохранят льготу — Правительство пообещало IT-компаниям сохранить нулевой НДС при продаже софта, но только при условии его включения в реестр российского программного обеспечения (ПО).

— У генерала нашлось на губернатора — Глава Хабаровского края обвинен в убийствах пятнадцатилетней давности — В пятницу, 10 июля, Басманный райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, избранного от ЛДПР и обвиняемого СКР в организации убийств и покушения.

— Горе от шума — Компенсации за приаэродромные территории стали предметом спора — Аэропорты предпринимают очередную попытку избежать выплаты компенсаций владельцам недвижимости, которая окажется в границах приаэродромных территорий.

— Долги не прокатили — Продюсеры потребовали от киносетей рассчитаться за прошлые показы — Проблемы крупнейших киносетей активизировались перед грядущим с 1 августа возобновлением кинопроката.

— Петра Порошенко опутывают пленками — Обнародована третья часть записей, компрометирующих экс-президента Украины — Новая порция аудиоматериалов, представленная в четверг депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, оказалась не менее резонансной, чем две предыдущие.

— Железобетонная либерализация — Правительство снизило число обязательных требований к стройке — Правительство актуализировало перечень обязательных требований к безопасности зданий — таких норм сейчас насчитывается около 10 тысяч.

— Как ЦИК говорю и как женщина — Что да как Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о всенародном голосовании — 9 июля президент России Владимир Путин встретился с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой и поблагодарил ее за проделанную работу.

— В квартирах оппозиционеров ищут деньги ЮКОСа — Обыски прошли у инициаторов проекта "Нет!" — Обыски в квартирах и офисах сотрудников незарегистрированных организаций "Открытая Россия" и "Правозащита Открытки", в редакции "МБХ медиа", а также у муниципального депутата столицы Юлии Галяминой прошли в рамках так называемого большого дела ЮКОСа.

— ЛДПР перешла в оппозицию к следствию — Уголовное дело в отношении Сергея Фургала толкнуло партию на демарш — С шестичасового допроса в качестве обвиняемого по делу об убийстве Сергей Фургал вышел все еще губернатором Хабаровского края, хотя многим его коллегам для утраты президентского доверия хватало значительно меньшего — как по времени, так и по объему досье.

— Потерпевшие выразили недоверие заместителю генпрокурора — Родственники семьи Хачатурян опасаются, что Виктор Гринь вновь вернет дело следствию — Неожиданный поворот произошел на финальном этапе расследования громкого уголовного дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

— С энергопотребления сняли изоляцию — Прогноз падения спроса снижен до 2% — Регуляторы энергорынка улучшают ожидания по спаду потребления электроэнергии по итогам года. Минэнерго и "Системный оператор" ожидают падения спроса на 2%, что почти вдвое лучше прежних прогнозов.

— Банковским клиентам расскажут об отмывании — В блокировке счетов появится мотивировочная часть — Госдума приняла в первом чтении поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые должны исключить отказ в проведении операций или блокировку счетов по формальным причинам банками.

— Абонентам ускорят Wi-Fi — МТС закупит роутеры нового стандарта — МТС первой на рынке решила закупить 50 тысяч роутеров с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, которые осенью смогут приобрести клиенты домашнего интернета в Москве.

— Биржа нашла место маркетплейсу — Финансовый супермаркет запустят без биометрии — Московская биржа после принятия депутатами законопроекта о маркетплейсе может запустить собственную площадку уже осенью.

— "РусГидро" сбрасывает кандидатов — Бывший топ-менеджер Джордж Рижинашвили может не войти в совет директоров — Правительство внесло изменения в перечень кандидатов в совет директоров государственной "РусГидро".

— Акции по месту регистрации — Регистраторские компании расширяют бизнес — Регистраторы пытаются расширить комплекс услуг, предоставляемых клиентам, на фоне общего сокращения числа акционерных обществ.

— Рекорд сменил "Ориентир" — На рынке складов заключена крупнейшая арендная сделка — Онлайн-ритейлер Ozon готовится заключить крупнейшую сделку в истории российского складского рынка: компания арендует 155 тысяч квадратных метров в подмосковном комплексе "Ориентир Запад".

— Россияне распробовали лекарства онлайн — Во время самоизоляции спрос в сегменте резко вырос — Введенный в регионах России из-за пандемии COVID-19 режим самоизоляции граждан ожидаемо дал толчок развитию онлайн-торговли безрецептурных лекарств.

— Longchamp нашел выход из России — Французская сеть закрывает магазины — Продавец сумок и аксессуаров Longchamp, чья штаб-квартира находится в Париже, закроет все свои магазины в России.

— Минздрав утверждает — Какую роль играют НКО во время пандемии — Минздрав заявляет, что больницы обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом, а благотворительные фонды все равно продолжают собирать деньги для помощи врачам.

— Предмет роскоши — Читатели Русфонда лишаются возможности помогать детям — В условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, падением нефтяных цен и другими обстоятельствами непреодолимой силы, доходы многих людей сократились настолько, что даже небольшие пожертвования стали для них крайне обременительны.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Задержание Фургала может создать проблемы для системной оппозиции — Дело хабаровского губернатора – это сигнал "не усердствовать" в борьбе с властью, считают эксперты — Утром 9 июля в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

— Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня — Эксперты возлагают надежды на деноминацию рубля — С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

— В Сербии продолжаются протесты против ужесточения борьбы с пандемией — В них даже ищут российский след — В столице Сербии усиливаются протесты против мер правительства по борьбе с коронавирусом.

— Государственный долг США увеличился в 101 раз за год — В сочетании с рекордным дефицитом бюджета он может серьезно навредить американской валюте — а прошлый месяц США потратили рекордные $1,105 триллиона – на $763 миллиардов больше, чем в июне прошлого года, сообщило Бюджетное управление конгресса.

— Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных — Субъекты Федерации, сделавшие ставку на развитие бизнеса, потеряют гораздо больше, считают в РЭУ — Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы.

— Университетская среда в России не приводит к росту доверия — Скорее, наоборот — Нехватка межличностного доверия в стране приводит к потерям в экономике.

— Размещать резервы некуда — Эталонных активов в настоящий момент на рынке не осталось — Для стороннего наблюдателя международные резервы ЦБ напоминают "неразменный рубль" из сказок.

— Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье — Это связано с пандемией коронавируса — Москва опустилась более чем на 100 позиций – с 41-го на 143-е место – в ежегодном рейтинге городов по росту стоимости цен на вторичное жилье (Global Residential Cities Index), составленном консалтинговой компанией Knight Frank.

— Операторы дата-центров попросили поддержки у Минкомсвязи — Субсидии и льготы позволят быстрее окупать их строительство — Отрасль хранения и обработки данных нуждается в поддержке наряду с другими направлениями IТ-индустрии.

— Импортеры кормовых добавок привлекли Мишустина к спору о доначислении НДС — Претензии таможни они оценили в 6 млрд рублей- Национальный кормовой союз (НКС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в урегулировании спора с Минфином и Федеральной таможенной службой (ФТС) по поводу ретроспективного начисления НДС для импортеров кормовых добавок, говорится в письме союза.

— Кинотеатрам грозит дефицит премьер при открытии в августе — Для перезапуска кинопроката нужны минимум три крупных релиза — Столичные власти разрешили кинотеатрам открыться 1 августа, следует из указа мэра Сергея Собянина от 9 июля.

— Twitter будет зарабатывать деньги на подписке — Социальная сеть активно ищет новые способы монетизации трафика — 8 июля на сайте Twitter в разделе вакансий появилось объявление о поиске ведущего разработчика.

— Какие компании не поскупились на дивиденды — Выплаты за прошлый год выросли по 40% ликвидных акций — Дивидендный сезон на российском рынке акций близится к концу: большинство компаний уже объявили итоговые дивиденды за 2019 год.

— О чем стоит подумать, прежде чем обращаться за льготным кредитом — Пять рекомендаций малому и среднему бизнесу — Федеральная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 2% годовых оказалась настолько популярной, что на нее дополнительно выделяют 100 миллиардов рублей.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Открытие России — Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны — В России этим летом запустили доступные туры по стране и готовят специальную программу развития детского туризма, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

— Пули из прошлого — Следственный комитет считает губернатора Хабаровского края участником банды, которая убивала бизнесменов — Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Не кануть в лето — Профессор Татьяна Руженцова: Чтобы быть здоровым, надо хоть немножко любить себя — Осовременим классика: "Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", добавив "да COVID".

— Поймают на жильца — Хозяева "резиновых" квартир получили право на явку с повинной — Хозяева "резиновых" квартир получили заверения от Верховного суда: они могут явиться с повинной.

— Режимные субъекты — Для бизнеса нашли способ сохранить "упрощенку" — 22 тысячи малых и средних предпринимателей (МСП) смогут воспользоваться переходным налоговым периодом для плательщиков УСН (упрощеннная система налогообложения), рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

— Идти от проблем — Президент Владимир Путин призвал создавать стимулы к качественным изменениям в социальной среде — Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе, уверен Владимир Путин.

— Пожалуетесь позже — ВС признал режим повышенной готовности причиной пропуска срока в кассации — В четверг пленум Верховного суда России принял проект постановления, разъясняющего особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного судопроизводства.

— В пользу клиента — Получать потребкредиты станет легче — Банкам собираются запретить навязывать дополнительные услуги при получении потребительских кредитов, а также предъявлять к заемщикам избыточные требования.

— Вышли на границы — Международные договоры проверят на соответствие Конституции — Вступление в силу поправок в Конституцию РФ потребует анализа внешних обязательств России на предмет соответствия норме о ее верховенстве над положениями международных договоров.

— Доступ быстро ограничат — Информацию с оправданием экстремизма смогут заблокировать — Члены комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке в интернете информации с оправданием экстремизма и терроризма.

— В форме прямой демократии — Президент высоко оценил организацию плебисцита по Конституции — Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло на высочайшем организационном и демократическом уровне, несмотря на особую ситуацию, связанную с пандемией, считает президент Владимир Путин.

— Цифру поддержат налогом — Михаил Мишустин оценил потенциал России в IT-сфере — В цифровом мире Россия не может занимать место в числе ведомых стран, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

— Семейный доход — Российской семье из трех человек, в которой двое работают, для "нормальной жизни" нужно в среднем 85,7 тысячи рублей в месяц.

— Почти ничего лишнего — При потере работы 42% россиян продержатся без займов не больше месяца — В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы — без займов у близких и оформления кредитов — не более одного месяца.

— В два раза больше — Татьяна Москалькова представила доклад в комитетах Госдумы — Татьяна Москалькова представила на расширенном заседании двух комитетов Госдумы — по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и по контролю и Регламенту — ежегодный Доклад о деятельности омбудсмена.

— Карантина больше нет — В Калининградской области в июле перестал действовать запрет на работу загородных детских лагерей.

— Открылись парки-музеи — В Петербурге с 3 июля открылись парки-музеи — в Петергофе, Пушкине и Павловске.

— Прогулки по реке — В Ростовской области возобновили работу открытые площадки летних кафе, отели и санатории, центры отдыха и турбазы.

— Отдохни в горах — В Краснодарском крае в июле открылись детские оздоровительные лагеря. Пока 19 из 124 возможных.

— Соленое озеро лечит — В Астраханской области турбазы начали принимать гостей со всей России, при этом не нужно сдавать тест на коронавирус или соблюдать двухнедельный карантин.

— Турбазы ждут гостей — В Алтайском крае турбазы, гостиницы, базы отдыха, летние кафе, веранды и террасы ресторанов открылись в конце июня.

— Курьера ждете?— СК проверяет конфликт с работниками службы доставки — Следственный комитет по Москве объявил о начале доследственной проверки по ситуации с курьерами сервиса доставки "Деливери Клаб".

— Ребенок с краю — В МВД бьют тревогу: ежегодно выпадают из окон десятки малышей — Каждый год в разгар летнего сезона и МВД России, и региональные местные управления разъясняют нашим гражданам, как уберечь детей от падения с высоты.

— Диспетчер слушает — Единые дежурно-диспетчерские службы хотят реформировать — Единые дежурно-диспетчерские службы нуждаются в совершенствовании. Так полагают в МЧС.

— Правила под снос — Упразднена треть обязательных строительных норм — Число обязательных к применению строительных норм и правил сокращается на 30%.

— Чих, да и только — Может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер — В жаркую погоду спрос на бытовые и офисные кондиционеры традиционно растет.

— Ответил за киллера — Бандит, убивший Александра Солоника, получил 15 лет колонии — Обвиняемый в убийстве пяти человек, один из самых разыскиваемых бандитов России Александр Шарапов получил 15 лет строгого режима.

— Пробьет бронежилет — Сверхмощный пистолетный патрон разработали российские оружейники — В России начнут серийное производство пистолетного патрона, который будет обладать повышенной пробивной силой.

— Вагончик тронется — Минстрой пересмотрит порядок переселения из времянок. Порядок расселения сибиряков и дальневосточников из временного жилья, предоставленного в "период промышленного освоения" территорий, намерен пересмотреть минстрой. Он разработал поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

— Встретимся в Манеже — Московская книжная ярмарка пройдет снова в начале сентября — Со 2 по 6 сентября в столице пройдет 33-я Московская международная книжная ярмарка.

— Предъявите QR-код — Депутаты предложили ввести электронные документы на машину и на водителя — Депутаты предложили ввести в обращение электронные версии водительских удостоверений, а также свидетельств о регистрации транспортных средств.

— Программа передачи — В ВОЗ рассказали о вероятности второй волны коронавируса — По мере приближения осени все больше дискуссий возникает о том, придет ли с холодной и дождливой погодой вторая волна коронавируса в Россию.

— "Вышка" и выборы — В федеральных тюрьмах США возобновят казни — В ближайшее время США возобновят казни уголовников, осужденных федеральными судами страны.

— Жанна поедет в Петербург — В Париже России передали памятник Орлеанской деве — В Российском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранлив в торжественной обстановке России передали памятник французской национальной героине Жанне д'Арк.

— Рубильник от интернета — Муниципальный совет одного из районов Дрездена принял настолько фантастическое решение, что о нем написали даже в центральных немецких СМИ.

— Мэра нашли мертвым — Глава Сеула покончил с собой — Один из самых известных и популярных политиков Южной Кореи мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой.

— Польша и "культурная революция" на Западе — В Польше предстоит второй тур президентских выборов, на котором действующий глава государства Анджей Дуда будет бороться за переизбрание на второй срок с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

— Один ребенок — одно дерево — Власти Амстердама планируют за каждого родившегося ребенка дарить его родителям… дерево. Высаживать их будут в пределах города.

— Вторая линия обороны — Недавние студенты заменили временно выбывших из строя коллег — Их можно встретить и в инфекционных госпиталях, и в многопрофильных больницах.

— Без боли — В Карелии открылся центр паллиативной медицины — В Карелии открылся центр паллиативной медицинской помощи.

— Пять часов под свет фонариков — Врачи спасли пациента после удара молнии — Врачи республиканской клинической больницы Ингушетии успешно провели пятичасовую операцию жителю региона, у которого было разорвано и обожжено несколько внутренних органов, поврежденных от удара молнии.

— Мертвая петля — Риск возникновения инсульта можно снизить у 80 процентов людей — Одна из главных причин инсульта — дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, что влияет на внутреннюю сонную артерию.

— Безбашенные краны — Чем объясняется череда аварий на стройках — Сразу в нескольких городах нынешним летом произошли ЧП с башенными кранами.

— Скоро премьера — Началась реставрация кинотеатра "Родина" — В Москве на Семеновской площади началась реставрация легендарного кинотеатра "Родина" — одного из немногих сохранившихся в городе памятников постконструктивизма.

— У "зебры" отнимут полосы — Какой будет разметка на переходах в столице?— Разметка на пешеходных переходах со светофорами в столице будет только белой, как раньше.

— Москва открывается — Снова заработают театры, аттракционы и программа "Московское долголетие" — Указ об очередном этапе снятия ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений, предоставлении населению услуг подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Надбавка за улицу — Полицейским некоторых подразделений увеличили оклады на 6 тысяч рублей — Уже за июль многие российские полицейские получат повышенные зарплаты.

— Центр притяжения — В Москве снова открылись места для деловых и романтических встреч — В Москве после снятия ограничений продолжают открываться кафе, рестораны, летние веранды и фитнес-клубы.

— Пни в упор не замечали — Учительница географии победила "черных" лесорубов — Тарский районный суд Омской области признал местного предпринимателя Анатолия Хомюка и его подельника виновными в незаконной рубке леса.

— Любовный фастфуд — Как интернет и пандемия меняют институт брака — По данным ВЦИОМ, 58 процентов молодых людей от 18 до 24 лет считают нормальным жить вместе, не вступая в официальный брак.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Время подбивать планы: программа нацпроектов выполнена на треть — Худшим за полгода оказалось исполнение "Цифровой экономики" — всего 11% — Нацпроекты за первые шесть месяцев исполнены на 35% от годового плана, следует из отчета Минфина.

— Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м — По данным Минтруда, на учет в качестве безработного встает в среднем по 140 тыс. человек в неделю — Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, следует из результатов мониторинга РАНХиГС.

— Давай оспорим: сколько заплатит "Норникель" за ущерб Арктике — Стороны сойдутся на 70–80 миллиардов рублей, полагают эксперты — Ликвидация последствий ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске может обойтись "Норникелю" в 70–80 миллиардов рублей, считают парламентарии и экологи.

— Прикроются "Панцирем": в армии формируют мобильные полки ПВО — В Сибири и на Дальнем Востоке создадут части резерва, оснащенные ЗРК малой дальности — Российская противовоздушная оборона переходит к активной защите.

— Частный вектор: популярность многоэтажек снизилась из-за пандемии — 39% граждан хотели бы жить в собственном доме- Каждый шестой россиянин после длительной самоизоляции разочаровался в многоэтажках — квартиры в них теперь кажутся гражданам менее предпочтительным видом жилья.

— Не баловать: в Минпросвещения заявили о вреде подарков детям-сиротам — Дорогие вещи формируют у ребенка иждивенческую модель поведения, считают чиновники — Дарить подарки или организовывать зрелищные развлечения для детей-сирот вредно для них, считают в Минпросвещения.

— Загранотряд: РФ и Белоруссия хотят удаленно открывать счета нерезидентам — В перспективе трансграничную идентификацию клиентов могут проводить через биометрические системы — Россия и Белоруссия ведут работу по трансграничной удаленной идентификации банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через биометрические системы.

— Обонятельные типы: собак учат выявлять COVID на пунктах погранконтроля — Согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих превышает 80% — Ученые рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые могут выявлять зараженных коронавирусом людей в аэропортах и на пунктах пограничного контроля.

— Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета — Защитная система организма не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления — Ученые из КНР предупреждают: многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета.

— Злак отличия: в России создают банк генетических ресурсов растений — Самые ценные для продовольственной безопасности страны семена будут хранить в условиях глубокой заморозки — Полезные генетические свойства новинок селекции могут быть утрачены, если не гарантировать сохранность эталонных образцов.

— Стальные аргументы — Куда может привести расследование дела губернатора Фургала — Арест хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств связан с событиями более чем 15-летней давности.

— Иного IT нет — Компаниям-разработчикам готовят гранты на 20 млрд рублей- Правительство планирует выделять российским IT-компаниям гранты на создание новых продуктов.