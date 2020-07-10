МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Чтобы вернуться из отпуска без новых долгов, необходимо отложить часть суммы отпускных на оплату ЖКХ, планировать поездку и затраты на нее заблаговременно, но прежде всего — нельзя отдыхать в кредит, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

"Как бы ни хотелось отдохнуть, лучше не брать кредиты на отпуск. Это может поставить вас в сложную ситуацию по возвращении, когда придется занимать денег на повседневные нужды или выплату долга. Не стоит хранить все деньги в одном месте. Расплачиваться банковской картой на отдыхе удобно, но лучше иметь несколько карт, а также некоторую сумму в наличных деньгах. Тогда в случае потери или мошеннических действий вы не останетесь на курорте без средств", — рассказала Феоктистова.

Также, по словам эксперта, необходимо запланировать спонтанные траты и объяснить детям, что "разбрасывание деньгами" может помешать купить что-то более важное. "На отдыхе, где много соблазнов, детям будет проще это усвоить, особенно если вы сами продемонстрируете грамотное финансовое поведение", — добавила она.

Более того, эксперт считает, что при получении отпускных необходимо отложить сумму на два месяца обязательных трат. Эти средства можно направлять на оплату ЖКХ, еду и другие обязательные платежи. "Пока вы будете отдыхать, вы должны оплачивать текущие расходы по основному месту жительства, и чтобы не остаться без денег по возвращении из отпуска, у вас должен быть резерв, и как раз за счет отпускных вы его и создадите", — сказала Феоктистова.

По словам эксперта, планирование бюджета поездки должно осуществляться заблаговременно, так как это даст возможность присмотреться к более выгодным предложениям касательно билетов, отелей и питания. "Планируйте бюджет поездки минимум за три или четыре месяца, в идеале за полгода или год. Ведь чем раньше вы оцените расходы на билеты и проживание, тем проще будет накопить. Обязательно купите страховку для выезжающих за рубеж – это позволит сэкономить при проблемах со здоровьем", — добавила она.

"При поездке за границу оцените систему платежных карт. Выгодно с карты рассчитываться в валюте той страны, в которой вы находитесь, тогда не будет лишних конвертаций и снятия с вас комиссий. Оцените заранее, где можно снять деньги без комиссии. Многие европейские банкоматы дают такую возможность, а если обменивать деньги в туристических зонах, то вы не только заплатите больше комиссии, но и можете попасть на налоги. Эти простые правила позволят не только сэкономить во время поездки, но и оставить о ней благоприятные впечатления", — заключила Феоктистова.