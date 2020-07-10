МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщили РИА Новости в сервисе подбора персонала Работа.ру по итогам исследования.

В опросе, проведенном в июле, приняли участие более 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.

"На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34% респондентов отметили этот вариант ответа", — говорится в отчете.

На третьем месте самых раздражающих качеств, по мнению 33% жителей России, расположилось неуважительное отношение к чужому труду. Кроме того, 32% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее указали 23% опрошенных.

Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%). В варианте "другое" 3% респондентов чаще всего отмечали, что у них на работе отличный коллектив без изъянов.