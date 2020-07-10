БЕЙРУТ, 10 июл /ПРАЙМ/. Спикер ливанского парламента Набих Берри и посол США в Ливане Дороти Ши обсудили в четверг исключения в новых артисирийских санкциях в интересах Бейрута, сообщает телеканал LBC со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Ливан переживает финансово-экономический кризис, который продолжил быстро усугубляться после начала действий нового пакета санкций против Сирии. Местные эксперты и политики выражают опасение, что закон "Цезарь" может иметь для Ливана более плачевные последствия, чем для Сирии. На фоне присутствия более 1,5 миллионов беженцев из Сирии при населении в 4 миллиона, кризиса банковской системы и отсутствия производственных масштабов новые санкции могут создать катастрофические проблемы для ливанцев, решение которых займет несколько лет.

"Встреча Берри и Ши включала в себя возможность получения исключений в санкциях США наподобие тех, что получил Ирак при санкциях против Ирана. Правительство Ливана должно передать запрос для рассмотрения Вашингтоном исключений в интересах Ливана", — сообщает телеканал.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб 30 июня, обращаясь к странам Евросоюза и ООН, потребовал исключить Ливан из санкционной политики против Сирии и помочь в процессе возвращения беженцев обратно в САР.

Также, по данным источника ливанского телеканала, спикер парламента и американский посол обсудили "реанимацию вопроса морских границ между Израилем и Ливаном".

Ранее ливанский политолог и писатель Васим Баззи рассказал РИА Новости, что на днях ливанской стороне и конкретно спикеру парламента Набиху Берри было передано послание, в котором говорится, что Израиль готовится ответить на обозначенное в конце прошлого года предложение по демаркации границ.

Летом прошлого года Ливан и Израиль провели непрямые переговоры под эгидой ООН по вопросу разделения сухопутных и морских границ. Посредником в переговорах также выступили США в лице замгоссекретаря Дэвида Саттерфилда. Однако к концу 2019 года, несмотря на положительные тенденции, включая 850 квадратных километров спорных морских территорий, переговоры были приостановлены и не привели к ощутимым результатам.

Вопрос разграничения морской и сухопутной границы остро встал после обнаружения в спорной акватории крупных запасов нефти и газа. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение Израиля начать добывать нефть на морском шельфе на спорных с Ливаном территориях приведет к эскалации напряженности. Особое внимание Аун уделил бассейну, где расположен "Блок-9", пробное бурение на котором ливанская сторона планирует начать в ближайшие месяцы.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и посредничестве США. До сегодняшнего дня никаких договоренностей по пограничным спорам достигнуто не было.