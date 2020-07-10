МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование в отношении компании Google, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что расследование Калифорнии — штата, где расположена штаб-квартира компании — не связано с расследованием, начатым генпрокурорами 48 американских штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбия. Каким именно аспектом деятельности заинтересовались власти Калифорнии, на данный момент неизвестно. Теперь, по данным издания, единственным штатом, который не ведет расследование деятельности Google, осталась Алабама.

В конце июня издание сообщило, что министерство юстиции США, как ожидается, в ближайшие несколько месяцев подаст в суд на Google и обвинит компанию в монополизации рынка рекламных технологий.

В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

В сентябре прошлого года генеральные прокуроры 48 штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбии объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.