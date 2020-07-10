В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В России сохраняется вероятность возврата ограничительных карантинных мер из-за коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.
Она не исключила, что в РФ снова придется вводить ограничительные меры.
"Если не будет соблюдаться физическая дистанция <…>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", —ответила она на вопрос о том, есть ли риск, что в России часть запретов будет возвращена, как это уже произошло в ряде стран.
"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — добавила эксперт.
Напомним, что по данным на 9 июля в России число выявленных случаев заболевания COVID-19 составило 707 301 человек.
https://1prime.ru/News/20200710/831752430.html