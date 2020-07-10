Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 635, до 713 936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 635 в 85 регионах, в том числе 25,2% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 713 936 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 300, в Свердловской области — 275, в Ханты-Мансийском автономном округе — 263.
Также зафиксировано в Алтайском крае — 240 случаев, в Нижегородской области — 219, в Иркутской области — 211.
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано Еврейской АО (5), в Севастополе (1) и на Чукотке (1).
За сутки в России выписаны 7 752 человека после COVID-19, за все время выздоровели 489 068 человек.
За сутки умерли 174 человек с коронавирусом, за все время — 11 017.
https://1prime.ru/News/20200710/831752939.html