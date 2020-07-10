МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в июне 2020 года в стоимостном выражении составил 31,3 миллиона долларов против 40,1 миллиона долларов месяцем ранее, следует из сообщения компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 24,8 миллиона долларов, бриллиантов – 6,5 миллиона долларов. В июне 2019 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 222,4 миллиона долларов.

Всего за первое полугодие 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 999,1 миллиона долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья — 955,3 миллиона долларов, бриллиантов — 35,8 миллиона долларов. Для сравнения: в январе-июне прошлого года "Алроса" продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1,811 миллиарда долларов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.