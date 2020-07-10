По данным министерства труда США число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 3 июля, сократилось с 1,413 млн до 1,314 млн при консенсусе 1,375 млн. Показатель остается высоким, несмотря на рекордный рост числа новых рабочих мест в июне и снижения безработицы до 11,1%, рынок труда остается неустойчивым.

Тем не менее количество заявок на пособие еженедельно сокращается с исторического максимума 6,867 млн, зафиксированного в конце марта. Тем не менее показатель по-прежнему вдвое выше, чем во время ипотечного кризиса 2007-2008 годов.

Число граждан, получающих пособия, также сокращается. Количество повторных обращений за пособием уменьшились с 18,760 млн на неделе, закончившейся 27 июня, до 18,062 млн. Данный индикатор рынка труда также демонстрирует снижение каждую неделю с конца мая, когда число повторных обращений подошло к 25 млн. Для инвесторов особенно важно, что прогноз предусматривал рост числа именно повторных заявок.

Данные Министерства труда США, опубликованные на прошлой неделе, зафиксировали увеличение числа новых рабочих мест до 4,8 млн по итогам июня, что стало рекордом за всю историю ведения данной статистики, то есть со времен окончания Великой депрессии.

Восстановление обусловлено тем, что компании начинают нанимать сотрудников, уволенных с мест работы в ресторанах, барах, спортивных залах, других организаций преимущественно сферы услуг.

Однако у столь быстрой отмены карантина и возвращения к привычному образу жизни есть и оборотная сторона. В густонаселенных штатах отмечаются вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Техас, Калифорния и Флорида были вынуждены вновь ввести ограничительные меры или по крайней мере приостановить открытие предприятий сферы обслуживания. Кроме того, слабый спрос, начавший проявляться еще до начала карантина, заставляет авиакомпании, магазины и другие организации продолжать оптимизировать штат или отправлять сотрудников в отпуска. Ожидаем продолжения снижения числа заявок на пособие по безработице в США, но еженедельные темпы могут замедлиться.