ЛОНДОН, 10 июл — ПРАЙМ. Everest Alliance Ltd, которой принадлежит примерно 7,5% акций золотодобывающей Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"), требует созвать внеочередное собрание акционеров и отстранить временный совет директоров, а также предлагает двух новых кандидатов в совет — Ивана Кулакова и Пола Эдриана Бушелла, говорится в сообщении компании.

Компания не приводит биографии кандидатов, но имя Ивана Кулакова в золотодобывающей отрасли известно в качестве экс-партнера Романа Абрамовича по Highland Gold.

Корпоративный конфликт начался в Petropavlovsk после прихода в начале года в акционеры группы ЮГК: на годовом собрании 30 июня четыре крупнейших акционера, в том числе ЮГК (22,37%) и Everest, не поддержали прежний состав совета директоров, включая основателя и главного исполнительного директора Павла Масловского.

В результате избраны в совет были лишь четверо: представитель ЮГК Максим Харин и три независимых неисполнительных директора — Катя Рэй, Джеймс Кэмерон и Шарлотта Филиппс. В качестве временных членов в совет были назначены со-основатель компании Питер Хамбро, Аля Самохвалова (СЕО компании вместо Масловского до нового собрания акционеров) и независимые Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс. А правление компании обратилось к регулятору Великобритании с просьбой провести расследование на предмет нарушений законодательства по M&A.

Everest Alliance Ltd в начале июля сообщала, что добивается через лондонский суд отстранения временного состава совета директоров. А в пятницу заявила, что требует внесения в повестку внеочередного собрания акционеров вопроса об отстранении временных директоров, а также любого директора, назначенного после 9 июля. Кроме того, компания требует до проведения нового собрания акционеров не отстранять директоров, которые все же были избраны на годовом собрании.

Petropavlovsk в свою очередь напоминает, что временные директора и так должны уйти после внеочередного собрания акционеров, которое должно быть созвано в течение трех месяцев после годового.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. Группа ЮГК приобрела 22,37% акций Petropavlovsk в начале этого года у структуры Романа Троценко.